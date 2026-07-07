Reemplacamiento 2026 en Edomex mantiene beneficios fiscales y amplía entrega de placas a domicilio

La Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que más de 200 mil vehículos con placas expedidas en 2021 o años anteriores aún pueden incorporarse al Programa de Reemplacamiento 2026, el cual mantiene beneficios fiscales durante los meses de julio y agosto e incorporó la entrega de nuevas placas a domicilio como una opción para los contribuyentes.

La ampliación del servicio de entrega busca evitar que los propietarios de vehículos tengan que acudir a un Centro de Servicios Fiscales, ya que las nuevas láminas podrán recibirse en el domicilio o centro de trabajo, siempre que el trámite se realice bajo la modalidad correspondiente.

El secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, señaló que el objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante un proceso más sencillo y con mayores opciones para los usuarios.

El programa tiene como finalidad mantener actualizado el padrón vehicular, brindar certeza jurídica sobre la propiedad de los automóviles, fortalecer su identificación y contribuir a las acciones de seguridad pública en el Estado de México.

Entre los incentivos vigentes, la Secretaría de Finanzas destacó la condonación del 100 por ciento del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) para quienes hayan cubierto la tenencia correspondiente a 2025 durante ese ejercicio fiscal.

Además, quienes cumplan con los requisitos podrán obtener la reducción del 100 por ciento de multas y recargos relacionados con la tenencia y el refrendo correspondientes a 2024 y años anteriores.

En el caso de vehículos con placas expedidas en 2020 o años previos, el programa contempla la condonación total de multas y recargos de la tenencia y el refrendo de 2023 y ejercicios anteriores, siempre que se cubran las contribuciones correspondientes a 2024, 2025 y 2026, con la posibilidad de realizar el pago a meses sin intereses.

La dependencia indicó que el trámite puede realizarse en línea con la opción de entrega de placas a domicilio para municipios y alcaldías del Valle de México, o de manera presencial en cualquiera de los Centros de Servicios Fiscales, mediante cita.

Para completar el procedimiento, los propietarios deberán presentar el documento que acredite la propiedad del vehículo, una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y las placas anteriores o, en caso de no contar con ellas, la constancia de extravío.

La Secretaría de Finanzas recordó que los beneficios fiscales del Programa de Reemplacamiento 2026 estarán disponibles únicamente durante julio y agosto, por lo que invitó a los propietarios de vehículos a verificar si sus placas requieren renovación y realizar el trámite dentro del periodo establecido.

La vigencia de las placas puede consultarse en la Tarjeta de Circulación o a través del portal de pagos y trámites del Gobierno del Estado de México, en el apartado “Consulta vigencia de placa”. Además, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía los canales de atención telefónica y electrónica para resolver dudas relacionadas con el programa.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México informó que cualquier irregularidad o posible acto de corrupción durante la realización del trámite puede denunciarse ante las autoridades competentes mediante las líneas telefónicas habilitadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de la Contraloría.