Vecinos de Cuajimalpa anuncian manifestación

Chimalpa (Redes sociales)

Habitantes de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl, agrupados en el colectivo Comunidades en Movimiento, convocaron a una manifestación pacífica el miércoles 8 de julio en Santa Fe para exigir a las autoridades de Cuajimalpa soluciones a los problemas de movilidad y seguridad vial que, aseguran, permanecen sin atender.

La protesta está prevista para las 8:00 horas en el cruce de la Avenida Vasco de Quiroga y Echánove. Los vecinos señalaron que, pese a las reuniones y acuerdos sostenidos con la alcaldía, los compromisos asumidos no se han traducido en acciones que mejoren las condiciones de tránsito en sus comunidades.

A través de un comunicado, el colectivo afirmó que la falta de infraestructura vial y de medidas de seguridad continúa poniendo en riesgo a peatones, entre ellos niñas, niños y personas adultas mayores, por que demandó una intervención inmediata.

Los manifestantes también cuestionaron la aplicacipon del programa “Las Dianas”, al considerar que sus beneficios se han concentrado principalmente en la zona de Santa Fe, mientras que localidades como San Pablo Chimalpa, Zentlapatl y otras áreas de los pueblos originarios siguen sin recibir la atención prometida.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

Señalamientos claros y señalética suficiente en Avenida Puerto México y zonas aledañas.

Bacheo y balizamiento en puntos prioritarios.

Reductores de velocidad para proteger a peatones.

Poda de árboles y desazolve en zonas necesarias.

Cumplimiento real de los compromisos hechos por la alcaldía.

Una distribución justa del personal de tránsito capacitado, para que “Las Dianas” también beneficien a los pueblos originarios y no solo a Santa Fe.

Los integrantes de Comunidades en Movimiento aseguraron que la movilización se llevará a cabo de forma pacífica y tendrá como propósito visibilizar una problemática que, afirman, ha sido ignorada durante años, además de exigir el cumplimiento de los compromisos previamente adquiridos por las autoridades.

La Crónica de Hoy 2026