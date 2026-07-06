Presentan en Cuautepec cuadrillas especializadas para reparar fugas de agua en menos de 24 horas

La alcaldía Gustavo A. Madero presentó un equipo especializado denominado “Guardianes del Agua”, integrado por 30 trabajadores dedicados exclusivamente a la reparación de fugas hidráulicas en la zona de Cuautepec, con el objetivo de reducir el desperdicio de agua y disminuir los tiempos de atención a los reportes ciudadanos.

En las inmediaciones del EDEN Juventino Rosas, al que asistieron más de 500 vecinos, el alcalde Janecarlo Lozano informó que las cuadrillas comenzaron a operar hace dos meses y, desde entonces, han reparado 380 fugas de agua.

El programa está conformado por seis cuadrillas de cinco trabajadores cada una. Cada equipo dispone de una camioneta equipada con planta de energía eléctrica, motobombas, bombas, abrazaderas, juntas, tubería y herramienta especializada para atender reportes en un plazo menor a 24 horas.

Los reportes podrán realizarse al teléfono 55 5781 8107 y serán atendidos desde el Centro de Reacción Inmediata, ubicado en El Cantil.

Janecarlo Lozano explicó que el programa inició en Cuautepec debido a las características de su infraestructura hidráulica, la cual fue desarrollada para abastecer de agua a una de las zonas con mayor complejidad topográfica de la Ciudad de México.

Detalló que la red de distribución funciona mediante un sistema de tanques y líneas de conducción que operan con altas presiones para llevar agua a las zonas elevadas, situación que también favorece la aparición de fugas.

“Esa misma presión es la que nos provoca fugas en distintos puntos de la red, y al mismo tiempo debemos evitar que miles de litros de agua se sigan desperdiciando”, señaló el alcalde.

En este sentido, afirmó que la atención oportuna de las fugas es una prioridad para garantizar el acceso al agua de la población.

“Gobernar también significa anticiparse a los problemas, escuchar, actuar rápido y entender que detrás de cada fuga hay miles de familias que se quedan sin agua. Por eso tenemos ahora a los ‘Guardianes del Agua’, que tendrán una sola misión: proteger el agua de Cuautepec y atender de manera inmediata cada fuga que se presente”, expresó.

El alcalde precisó que estas brigadas no sustituirán el trabajo que realizan las Direcciones Territoriales 8, 9 y 10, sino que reforzarán la capacidad de respuesta de la alcaldía para atender los reportes ciudadanos.

Como parte de la misma estrategia, también presentó a los “Guardianes de Cuautepec”, un grupo integrado por otros 30 trabajadores que realizará labores permanentes de limpieza en centros de barrio, parques, escuelas y otros espacios públicos de la demarcación.