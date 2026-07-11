Caen 4 de “La Anti Unión Tepito” con armas, cartuchos y droga

Detenidos Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N”, integrantes de “La Anti Unión Tepito”, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los jóvenes que cuentan con antecedentes delictivos, fueron detenidos en las colonias Morelos y Zona Centro, donde trabajan para este grupo criminal, que se disputa la venta de droga y otras actividades delictivas con “La Unión Tepito”, en la zona centro.

Todos los detenidos se dedican al robo, narcomenudeo y homicidio.

Uno de estos detenidos es menor de edad y tenían dos armas de fuego cortas y varios envoltorios con aparente marihuana.

La primera acción en la colonia Morelos, donde en la esquina de las calles Matamoros y Toltecas, dos hombres de manera inusual, manipulaban bolsitas de plástico como las usadas para la venta de droga.

Los criminales intentaron huir cuando observaron a los policías, pero los interceptaron metros adelante y cuando les revisaron sus pertenencias, les aseguraron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles, además de 27 bolsitas que contenían marihuana.

La segunda acción se desarrolló en la avenida Manuel de la Peña y Peña, cerca de la avenida Circunvalación, en la colonia Zona Centro, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde los uniformados observaron a dos jóvenes que manipulaban lo que a simple vista parecía ser una pistola.

A estos sujetos les hallaron entre sus ropas un arma de fuego corta abastecida con tres cartuchos útiles, 15 bolsitas de plástico con marihuana y una motocicleta color negro en la que uno de ellos se encontraba.

En ese momento, Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N” y otro joven de 17 años de edad fueron detenidos y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con información obtenida, se supo que uno de los detenidos de 18 años cuenta con tres presentaciones al Ministerio Público por delitos contra la salud en los años 2024 y 2025; mientras que el otro de la misma edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en el presente año por delitos contra la salud.

También, el de 23 años tiene un ingreso en el año 2022 por delitos contra la salud y una presentación al juez cívico por inhalar estupefacientes en la vía pública; y el menor de edad registra una presentación al Ministerio Público en el año 2024 por el mismo delito.