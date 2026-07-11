Morena acusa a Tabe de negligente, “por descuidar infancias”

Señalan que se han filtrado aguas negras en el piso del patio

La diputada local de Morena, Cecilia Vadillo, acusó al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de negligente, debido al descuido de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Canguín; donde según la legisladora, hay una fuga de aguas negras que afecta directamente los espacios de las y los niños del plantel.

Por ello, exhortó al alcalde a realizar de manera inmediata una inspección técnica integral en dichas instalaciones.

Para comprobar los hechos, la diputada expuso imágenes de las malas condiciones en las que conviven los infantes, “la corrupción y el abandano de Mauricio Tabe han alcanzado niveles inhumanos”, señaló.

“El comedor es un espacio donde se preparan y consumen alimentos para las infancias, estos espacios están contaminados con aguas residuales creando graves condiciones de higiene para los pequeños”, lamentó Vadillo Obgregón.

Al señalar que la atención a las infancias de la Miguel Hidalgo es desigual, fue apoyada por todos los grupos parlamentarios para atender la fuga de aguas negras, sin embargo el PAN se abstuvo de votar a favor de exhortar al Gobierno de dicha demarcación.

“Dónde esta el alcalde y las diputadas de Acción Nacional qué tanto vienen a esta tribuna a decir que defienden las infancias, porque los vecinos estan cansados de que a las autoridades de la Miguel Hidalgo no les importen las niñas y los niños de La Pensil, de Tacuba, de Tacubaya ni de la Colonia Argentina Antigua por eso les pedimos que atiendan de manera urgente a las infancias del CENDI del Lago Canguín”, cuestionó.

Por lo anterior, también el pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la alcaldía a implementar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de drenaje de dicho Centro con la finalidad de evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse y garantizar instalaciones dignas y seguras.

Finalmente, la también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Legislativo, Ceci Vadillo Obregón destacó que a diferencia del PAN el Gobierno de la Ciudad de México, desarrolla un sistema de educación inicial para las primeras infancias construyendo utopías, un espacio de primera con instalaciones para el cuidado de la niñez capitalina.