CDMX y Q. Roo consolidan alianza turística con promoción cruzada y conectividad

Fortalecen conectividad con más vuelos entre CDMX - Q. Roo

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México realizó una gira de trabajo por el sureste mexicano con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos alcanzados durante el pasado Tianguis Turístico, ello, con el firme objetivo de consolidar un modelo de crecimiento turístico inteligente, colaborativo y de alto impacto económico.

La estrategia busca capitalizar los extraordinarios indicadores turísticos recientes de la capital, tales como la histórica ocupación hotelera del 80% registrada durante la Copa del Mundo, que generó una derrama económica de 45 mil millones de pesos y atrajo a más de 3.7 millones de visitantes. Esta inercia positiva se proyecta como un acelerador que impactará favorablemente al sector durante los próximos cinco años.

Las autoridades de Turismo de ambas entidades, consolidaron una agenda de cooperación enfocada en el hermanamiento institucional, el desarrollo de proyectos conjuntos y la vinculación empresarial.

Además, se logró potenciar comercialmente el puente aéreo existente por medio de 25 rutas aéreas diarias que conectan a la Ciudad de México con Cancún.

Como parte medular de estos acuerdos, se presentó una iniciativa estratégica trabajada en conjunto con Aeroméxico para implementar un programa de Stopover (una escala prolongada).

Este esquema permitirá que los viajeros internacionales provenientes de mercados clave en constante crecimiento, como Estados Unidos (el mercado número uno), Canadá, Colombia, Argentina y Brasil, puedan permanecer algunos días descubriendo la vasta oferta cultural, conocer alguno de los 79 restaurantes con distinciones Michelin y los espectáculos de nivel mundial de la capital, para luego conectar de forma gratuita hacia los destinos de Quintana Roo, como Cancún, Playa del Carmen o Tulum.

Para consolidar esta propuesta, se planea la realización de viajes de familiarización con agentes de viajes, tour operadores y medios de comunicación de mercados claves como: Estados Unidos, Canadá, Brasil e Italia.

En este marco estratégico, se anunció que Mexicana de Aviación fortalecerá la conectividad a este destino con el incremento de frecuencias de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Tulum y Chetumal durante los meses de julio y agosto, sumando operaciones específicas distribuidas en días clave para incentivar el flujo de paseantes en la temporada de verano.

Los días en que se incrementa un vuelo hacia Tulum son 18, 22, 23 y 25 de julio y 1, 8, 15 y 19 de agosto. Para el caso de Chetumal el vuelo adicional se realizará el 25 de julio y 1, 5 y 8 de agosto.