¿Lloverá el fin de semana en CDMX y Edomex? Pronóstico del clima 11 y 12 de julio (Cuartoscuro)

Las constantes lluvias y el descenso de la temperatura en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) continuarán sintiéndose en el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la presencia de canales de baja presión acompañados de las ondas tropicales mantendrá chubascos constantes este 11 y 12 de julio en diversas regiones de México.

¿Cuál será la temperatura para el fin de semana en CDMX y Edomex?

Se espera que el termómetro en la ciudad oscile entre los 24 y 26 °C en su máxima, mientras que las mínimas se ubiquen entre los 13 y 15°C, con rachas de viento de hasta 12 km/h.

Por su parte, para el territorio mexiquense se prevé una máxima de 24°C y una mínima de 14°C, con viento de hasta 15 km/h. Ambas localidades presentarán cielo nublado la mayor parte del día.

¿Lloverá en la CDMX y el Edomex este 11 y 12 de julio?

Debido al desplazamiento de la onda tropical 17 sobre el sur del Pacífico, el SMN anunció la presencia de lluvias para el fin de semana en gran parte del centro del territorio nacional.

Asimismo, se esperan precipitaciones fuertes por la tarde-noche en ambas entidades, las cuales podrán estar acompañadas de actividad eléctrica con caída de granizo, provocando posibles inundaciones o encharcamientos en distintas zonas, por lo que las autoridades recomiendan:

Mantener limpias calles y coladeras

Evitar cruzar zonas con corrientes de agua

Encender las luces de los autos y mantener la distancia en caso de lluvias intensas

Alejarse de árboles, postes o estructuras de metal

Es importante que te mantengas informado de los pronósticos del tiempo a través de los canales oficiales y de los reportes institucionales del SMN, ante cualquier emergencia.