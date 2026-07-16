Atizapán refuerza su estrategia de seguridad con nuevo director de la corporación

Capitán de Corbeta IM. P. Justino Bautista Osorio como nuevo Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial

La estrategia de seguridad en Atizapán de Zaragoza sumó un nuevo paso con el nombramiento del Capitán de Corbeta IM. P. Justino Bautista Osorio, de la Secretaría de Marina Armada de México, como Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial del municipio.

La designación fue aprobada por mayoría durante la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, donde el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, tomó protesta al nuevo titular de la corporación, quien desde este día será el responsable de encabezar las acciones para proteger la integridad y el patrimonio de las familias atizapenses.

El Gobierno Municipal señaló que este nombramiento forma parte de la estrategia para fortalecer la seguridad pública mediante la incorporación de perfiles con experiencia y vocación de servicio.

Antes de asumir oficialmente el cargo, Justino Bautista Osorio se desempeñó como encargado de despacho de la dependencia, por lo que ya participaba en las tareas operativas de la corporación. Las autoridades destacaron que su trayectoria contribuirá a reforzar las labores de prevención del delito, la proximidad con la ciudadanía y la coordinación con instituciones estatales y federales para preservar el orden en el municipio.

Durante la sesión, el Cabildo reiteró que la seguridad continúa siendo una de las principales prioridades de la administración encabezada por Pedro Rodríguez Villegas, la cual ha impulsado un modelo de trabajo enfocado en la coordinación institucional y el fortalecimiento de las capacidades policiales.

El Ayuntamiento recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Atizapán de Zaragoza se mantiene como el municipio con la mejor percepción de seguridad en el Estado de México, resultado que atribuyó a la estrategia integral implementada durante la actual administración.

Con el nuevo nombramiento, el gobierno municipal aseguró que continuará impulsando la profesionalización de los cuerpos de seguridad, así como acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la tranquilidad de la población.

En la misma Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo también rindió protesta Juan Jesús Ortega Gutiérrez como Octavo Regidor, quien asumió el cargo como suplente del regidor con licencia Celso Domínguez Cura.