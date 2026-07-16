Inversión de 664 mdp para viajes gratuitos en transporte público para mexiquenses vulnerables

Mexicable

El Gobierno del Estado de México ha destinado poco más 664 millones 620 mil pesos en subsidios del programa libres transbordos y viajes gratuitos para personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de cinco años, del 1 de julio del 2024 al 12 de julio del 2026.

Este apoyo va dirigido a los usuarios de los sistemas de transporte Mexibús y Mexicable con el objetivo de fortalecer la inclusión social, elevar la calidad de vida y la movilidad de las y los mexiquenses que forman parte de dichos sectores.

Los recursos aplicados en estos programas se han visto reflejados en más de 66 millones 487 mil viajes gratuitos y libres transbordos en los sistemas de transporte, beneficiando a quien más lo necesita en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

Al respecto, Juan Hugo de la Rosa, Secretario de Movilidad (SEMOV), explicó que más de 33 millones 446 mil viajes fueron gratuidades y 33 millones 41 mil libres transbordos en los 11 puntos de transferencia con que cuentan ambos sistemas de transporte en el Valle de México.

Esta estrategia impulsa una movilidad que no solo conecta destinos, sino que también genera bienestar y ahorro para quienes diariamente utilizan estos sistemas de transporte.

Por su parte, Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM) comentó que también se han subsidiado dos millones 338 mil viajes gratuitos en el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta del 18 de mayo del 2025 al 12 de julio del 2026.

Explicó que, desde el inicio de operaciones del Trolebús, en total se han brindado 15 millones 915 mil viajes a los mexiquenses principalmente del municipio de Chalco y Valle de Chalco.