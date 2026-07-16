Crea Congreso CDMX 10 días conmemorativos en pro de luchas y grupos sociales

Declaran 25 de enero como Día de la Bombera y el Bombero en la CDMX

Del 1 de septiembre de 2025 al 31 de mayo de 2026, el Congreso de la Ciudad de México creó diez días conmemorativos como una forma de reconocimiento a diferentes luchas y grupos sociales; durante el mismo periodo se presentaron diez iniciativas para impulsar otras fechas específicas.

Dichas propuestas también tienen la finalidad de visibilizar la importancia histórica de expresiones culturales, oficios y tradiciones en la capital del país, así como productos típicos.

Las y los legisladores establecieron el que el “Día de las Personas Trabajadoras de Limpia” se festeje cada 4 de febrero; el 25 de enero fuera declarado el “Día de la Bombera y el Bombero en la Ciudad de México” y que el 17 de julio se celebre el “Día de las Audiencias” también de la capital del país.

Aprobaron que el “Día de la Ciudad Pluricultural, la Resistencia Indígena, Afromexicana y de la Lucha contra el Racismo en la Ciudad de México” se conmemore cada 12 de octubre, y que el primer domingo de febrero de cada año se celebre el “Día del Pulque en la Ciudad de México”.

El 5 de mayo será el “Día de las Mujeres Parteras de la Ciudad de México”, con la finalidad de difundir la trascendencia de los cuidados que dan a las mujeres durante el embarazo, el parto y postparto, a través de sus conocimientos y cosmovisiones.

Cada 2 de abril se conmemorará el “Día de la Concienciación sobre el Autismo”, a fin de fomentar la inclusión y el respeto a quienes tienen esta condición; el 9 de julio estará dedicado al “Día de las Personas que Cuidan el Suelo Forestal”, en reconocimiento a quienes protegen el medio ambiente, y el 30 de octubre será el “Día de la Flor de Cempasúchil”, para preservar una de las tradiciones más representativas de México vinculada al Día de Muertos.

También declararon que cada 31 de marzo se conmemore el “Día Nacional de las Personas Jornaleras”, sin embargo, por tratarse de un asunto nacional, el dictamen fue enviado por la Mesa Directiva del Poder Legislativo local al Congreso de la Unión para que continúe su trámite parlamentario.

Las y los legisladores de las distintas fuerzas políticas también presentaron iniciativas para emitir la declaratoria de otras fechas conmemorativas, que fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su dictaminación.

Se propuso que cada 28 de enero se conmemore el “Día de las Niñas y las Mujeres Indígenas en la Ciudad de México”; que el 19 de febrero sea el “Día Contra las LGBTFOBIAS en el Deporte”; el 29 de marzo el “Día de las y los Carnavaleros de la Ciudad de México”, y el 24 de abril el “Día de la Inteligencia Artificial en la Educación”.

También hay iniciativas que plantean instaurar el 30 de agosto como el “Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”; el 6 de septiembre el “Día de la Ciudad Autoconstruida”, y el 30 de noviembre de cada año para celebrar el “Día del Chinampero”.

Para exaltar la importancia cultural y social de la música, se propuso que cada 11 de septiembre se celebre el “Día del Rocanrol Mexicano”; que el 24 de octubre sea el “Día de las Rondallas”, y el 16 de noviembre el “Día del Sonidero de la Ciudad de México”.