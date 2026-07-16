Avanza rehabilitación del boulevard “Luis Donaldo Colosio” en Naucalpan

Boulevard Luis Donaldo Colosio

El gobierno municipal de Naucalpan en coordinación con la Junta de Caminos del Estado de México supervisó la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, donde se iniciaron los trabajos en uno de los dos tramos de Naucalpan-Toluca que se intervendrán, sumando casi 9 km en ambos sentidos, en beneficio de más de un millón de personas.

La obra contempla una nueva carpeta asfáltica, rehabilitación de infraestructura urbana, alumbrado público y señalamiento horizontal; fue impulsado el proyecto con el propósito de ofrecer traslados más seguros, ágiles y eficientes para miles de automovilistas y usuarios del transporte público que diariamente circulan por esta vialidad. Los trabajos se realizan en un horario de 8 a 6 de la tarde.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, informó la implementación de un operativo de movilidad fijo para agilizar el tránsito en la zona y auxiliar a los miles de automovilistas que circulan por una de las principales arterias de comunicación del municipio que conecta con importantes zonas habitacionales, comerciales e industriales.

La intervención comprende cerca de 9 kilómetros en el cuerpo norte de la vialidad: un primer tramo de 4 kilómetros y un segundo de 4.781 kilómetros, beneficiando a una población estimada de un millón de habitantes.

Las obras son ejecutadas por la empresa Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V., con un periodo de ejecución de 120 días naturales, del 1 de julio al 28 de octubre del presente año.

En el Tramo 1 se llevan a cabo trabajos de reparación de registros, rehabilitación de guarniciones y banquetas, recorte de la superficie de rodamiento, tendido de nueva carpeta asfáltica y colocación de señalamiento horizontal.

Mientras que en el Tramo 2 se realiza la limpieza de cunetas y contracunetas, recorte y tendido de carpeta asfáltica, instalación de señalamiento horizontal y rehabilitación del sistema de alumbrado público, acciones que contribuirán a mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación.

De esta manera, el operativo de movilidad implementado por el gobierno municipal permanecerá durante el tiempo que se realicen los trabajos a fin de que se respeten los señalamientos preventivos y las indicaciones del personal que participa en la obra, y así garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona y permitir el desarrollo eficiente de las labores.

La Crónica de Hoy 2026