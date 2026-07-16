¿Cuándo fue el último sismo en CDMX? Reporte de los temblores recientes Conoce cuál ha sido la magnitud de los últimos temblores (Imagen hecha con IA)

México es considerado uno de los países en el mundo con más actividad telúrica, por lo que aquí te compartimos cuáles son los últimos sismos que se han registrado en la CDMX y el resto del país.

A pesar de que constantemente se registran sismos en el país, no todos ameritan que se active la alerta sísmica, por lo que, aunque en las últimas horas se hayan reportado temblores, es probable que no hayas recibido ninguna alarma.

¿Cuándo y dónde fue el último sismo en la CDMX?

El último sismo registrado con epicentro en la CDMX por el Servicio Sismológico Nacional fue el pasado 3 de junio en la alcaldía Álvaro Obregón a las 15:38 horas. Sin embargo, este tuvo una magnitud de 2 en la escala de Richter.

Por otra parte, aunque no ha habido sismos con epicentro en la CDMX desde entonces, sí se han registrado nuevos temblores en el resto del país.

Sismos hoy en México: Reporte de temblores recientes del SSN

El sismo más reciente en México registrado por el SSN fue este jueves 16 de junio en el estado de Oaxaca, a 66 km al este de Crucecita, con una magnitud de 3.9 en la escala de Richter.

Mientras que a lo largo del día también se han registrado los siguientes sismos:

En Guerrero , a 29 km al noreste de Atoyac de Álvarez, con una magnitud de 2.8.

, a 29 km al noreste de Atoyac de Álvarez, con una magnitud de En Oaxaca , a 15 km al oeste de Río Grande, con una magnitud de 3.0 .

, a 15 km al oeste de Río Grande, con una magnitud de . En Guerrero, a 21 km al noroeste de Coyuya de Benítez, con una magnitud de 2.8.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México?

Los sismos son categorizados según su intensidad, por lo que si no superan los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), no se activará la alarma sísmica, pues no lo amerita.