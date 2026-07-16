De gastar miles en pipas a abrir la llave: el agua vuelve a la Quinta Zona de Ecatepec

Quinta Zona de Ecatepec

Durante años, en la Quinta Zona del municipio de Ecatepec la rutina de cientos de familias consistía en esperar una pipa, hacer cuentas para reunir el dinero y administrar cada litro como si fuera el último. Hoy, esa escena comenzó a cambiar.

Con la rehabilitación de cinco pozos equipados con telemetría, dos plantas potabilizadoras, trabajos de mantenimiento en la red hidráulica y acciones para combatir el robo de agua, el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss incrementó el suministro por la red del 30 al 85 por ciento, lo que permitió que miles de habitantes de la Quinta Zona volvieran a recibir el servicio en sus hogares.

Para quienes pasaron más de diez años enfrentando el desabasto, el cambio fue mucho más que una mejora en la infraestructura. Significó dejar atrás gastos que cada mes representaban una fuerte carga para la economía familiar.

María Esther Ortiz Padilla, habitante de la calle Valle de Mitla, en Fuentes de Aragón, recordó que pasó 15 años sin recibir agua por la red. La primera vez que volvió a ver salir el líquido de la manguera hacia su cisterna, dijo, fue un momento que jamás olvidará.

Contó que tanto ella como los vecinos de los otros dos departamentos del inmueble compartían el costo de las pipas, que llegaban a costar mil 100 pesos cada una. En ocasiones compraban dos por semana, por lo que el gasto mensual representaba miles de pesos.

Más adelante, explicó, lograron conseguir el servicio semanal mediante pipas por 600 pesos, aunque seguía siendo un desembolso constante para cubrir una necesidad básica.

La historia es similar para Luis Alberto Trejo Hernández, vecino de la calle Valle de México. Recordó que cuando por fin abrió la llave y encontró agua, la emoción fue inmediata.

Durante el tiempo que careció del servicio tenía que destinar alrededor de 800 pesos mensuales para adquirir una pipa y, cuando el consumo aumentaba, ese gasto prácticamente se duplicaba. Ahora, aseguró, ese dinero puede utilizarlo para atender otras necesidades de su familia.

En la misma colonia, Esteban Arturo Vázquez Gracia también celebró la llegada del agua a su vivienda. Señaló que contar nuevamente con este servicio representa tranquilidad para quienes durante años padecieron la incertidumbre de no saber cuándo podrían abastecerse.

Además, reconoció el trabajo realizado por el personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), que durante las labores de mantenimiento retiró una enorme raíz, conocida de manera coloquial como “boa”, la cual bloqueaba por completo una de las tuberías e impedía el flujo del agua.

Con estas acciones, miles de familias de la Quinta Zona ya reciben agua mediante la red de distribución.

Sin embargo, las autoridades municipales aseguraron que los trabajos no concluirán ahí. Francisco Reyes Vázquez, titular de Sapase, informó que en coordinación con los gobiernos federal y estatal se desarrollarán nuevos proyectos para fortalecer el abastecimiento en la región.

Entre las obras contempladas se encuentran la construcción de una megaplanta potabilizadora, un tanque maestro, la instalación del sistema linner, la rehabilitación de cruceros, nuevas líneas de distribución y la edificación de la toma de agua en bloque del Sistema Cutzamala.