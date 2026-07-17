Fan Fest CDMX viernes 17 de julio: actividades, shows y conciertos de hoy

Fan Fest CDMX Previo a los últimos partidos, el Fan Fest capitalino abrirá un día más para dar lugar a presentaciones culturales y musicales con acceso completamente libre. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

A pesar de que este viernes 17 de julio no hay partidos de la Copa del Mundo, el Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México abrirá sus puertas para mantener el ambiente festivo en la capital del país previo a la conclusión del gran torneo. La zona de reunión para ver gratis los partidos del Mundial 2026 tendrá un día de música y cultura para ir cerrando esta fiesta.

¿A qué hora abre el Fan Fest CDMX este viernes 17 de julio?

La zona designada por la FIFA para ver los encuentros con pantallas gigantes aguarda a los dos últimos partidos de este torneo. El Francia vs Inglaterra que definirá al tercer lugar del campeonato y el España vs Argentina que coronará al campeón este próximo domingo 17 de julio.

Este viernes 17 de julio el #FIFAFanFestival se llenará de música, arte, rumba y diversión. 🎼😀



Momento épico en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Te esperamos!



𝗛𝗼𝘀𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼: 𝗘𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 #Somos26… pic.twitter.com/VL4ZUtytnR — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) July 17, 2026

La apertura de puertas para el público será a partir de las 12:00 horas con entrada completamente libre hasta llenar el cupo permitido en el Fan Fest con la siguiente cartelera:

Ballet Grandeza Mexicana - 13:00 horas

La primera presentación será la del Ballet Grandeza Mexicana, una compañía de danza folclórica nacional que presenta coreografías de diferentes partes del territorio nacional con el objetivo de mostrar y preservar este legado cultural de nuestro país. Sus puestas en escena buscan además representar ceremonias, culturas y rituales tradicionales a través de una rigurosa investigación histórica

Merenglass - 14:30 horas

Más tarde, la fiesta continúa con el ritmo de Merenglass, quienes son conocidos por éxitos musicales como “La mujer del pelotero” y “La Vaca”, siendo uno de los exponentes más reconocidos del género y de la música con más de 30 años de trayectoria, además de una estrecha relación con México, país donde la agrupación se fundó y ha grabado múltiples producciones.

Déjávu Retro Show - 16:30 horas

Por último, las actividades de este día concluyen con Déjávu Retro Show, un espectáculo que rinde homenaje a los éxitos de la música pop, rock, disco y dance mexicana de los años 80s y 90s. La nostalgia y más de 25 artistas en escena se combinan en un espectáculo lleno de luces, colores y un gran ambiente para concluir las presentaciones del Fan Fest.