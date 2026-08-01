Capacita FGJ a PDI para fortalecer la toma de decisiones bajo presión

Curso Esta capacitación está orientada a fortalecer la capacidad del personal policial para analizar escenarios de riesgo. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a través del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), realizó el taller Circuito de decisiones críticas en intervenciones policiales.

Esta capacitación está orientada a fortalecer la capacidad del personal policial para analizar escenarios de riesgo, valorar la información disponible y tomar decisiones bajo presión mediante ejercicios teóricos y simulados.

El curso se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México (UNIPOL) y durante tres días reunió a 30 personas. Además de 15 agentes de la Policía de Investigación (PDI) adscritos al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), asistieron como participantes diez integrantes de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) y cinco instructores de la institución sede, personal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El taller fue impartido por tres instructores invitados provenientes de Colombia y España, con trayectoria en formación táctica, intervención operativa y atención de emergencias. Los contenidos estuvieron orientados a fortalecer el desempeño del personal en intervenciones complejas, entre ellas cateos, operativos relacionados con secuestro y escenarios que involucran agresiones armadas o contacto físico.

Durante la primera jornada se abordaron la conciencia situacional, la toma de decisiones bajo estrés y los protocolos de análisis de hechos, utilizados para reconstruir un ejercicio, revisar las decisiones adoptadas e identificar aciertos y aspectos susceptibles de mejora. El personal también conoció los modelos OEDA —observar, evaluar, decidir y actuar— y SEAL —See, Evaluate, Act and Learn: ver, evaluar, actuar y aprender—, empleados para estructurar la toma de decisiones y el aprendizaje posterior en entornos de incertidumbre y cambio constante.

En los contenidos teóricos y prácticos, se trabajaron fundamentos de combate en espacios cerrados, conocido como CQB por sus siglas en inglés, así como conciencia situacional, comunicación entre los equipos y valoración de riesgos.

Durante la segunda jornada se desarrollaron escenarios simulados en los que las y los participantes aplicaron los conocimientos adquiridos, gestionaron situaciones de crisis y adaptaron sus decisiones ante cambios en las condiciones planteadas. Además, conocieron herramientas y equipamiento especializado empleado por unidades policiales de operaciones especiales.

La tercera jornada integró los contenidos anteriores mediante el escenario final denominado El juicio de la decisión, así como prácticas controladas en campo de tiro y ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Al concluir cada actividad, los equipos reconstruyeron lo ocurrido, analizaron sus decisiones e identificaron los aspectos que podían mejorar.