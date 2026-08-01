Vinculan a proceso a 4 secuestradores que exigieron la entrega de menores de edad en GAM

Detenidos Presuntos secuestradores detenidos. (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Dulce “N”, Beatriz “N”, César “N” y Eduardo “N”, sujetos que participaron en un secuestro agravado, en contra de la pareja de uno de sus familiares.

El nueve de marzo de 2026, la pareja del hombre secuestrado denunció que desde el día anterior no tenía contacto con él. Horas después, el hombre regresó a su domicilio con signos de violencia y relató que había permanecido privado de la libertad desde el ocho de marzo.

Según su testimonio, habría sido llevado a una bodega de la colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero, donde los cuatro imputados —identificados como familiares de su pareja— junto con otras personas, lo habrían amenazado y agredido.

Posteriormente, habría sido obligado a subir a un vehículo y trasladado hasta su domicilio en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ahí, lo habrían obligado a llamar a su madre para que entregara a los dos hijos de su pareja, ambos menores de edad. Después habría sido llevado a otro inmueble y liberado el nueve de marzo en la colonia Lago de Guadalupe, en el mismo municipio.

Como parte de la investigación, el agente del Ministerio Público coordinó la obtención y el análisis de videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). Estos elementos permitieron solicitar y obtener las órdenes de aprehensión.

El 23 de julio de 2026, agentes de la Policía de Investigación (PDI) aprehendieron a los imputados después de localizarlos en distintos puntos del Valle de México. Dulce “N” y Beatriz “N” fueron detenidas en la alcaldía Venustiano Carranza; César “N”, en Gustavo A. Madero, y Eduardo “N”, en el municipio de Ecatepec de Morelos, con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En la audiencia del pasado 29 de julio, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los cuatro imputados, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.