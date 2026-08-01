IECM incorpora 25 plazas al Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional

Del 7 al 14 de agosto estará disponible el registro de personas aspirantes

El Instituto Electoral de la Ciudad de México participa en el Concurso Público 2026, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), con la apertura de 25 plazas que contribuirán a completar las 210 plazas que integran la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) dentro del organismo público local.

La Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional (COSSPEN) supervisó los mecanismos previstos para fortalecer la carrera profesional del personal del Servicio, privilegiando los principios de mérito, igualdad de oportunidades, paridad de género, objetividad y transparencia.

A través del Concurso Público 2026 para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), las plazas se distribuirán conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

Se informó que siete plazas serán exclusivas para mujeres, catorce se asignarán mediante el criterio de alternancia paritaria y cuatro se otorgarán a las personas con la mayor calificación final, garantizando procesos de selección basados en el mérito, la igualdad de oportunidades y la transparencia.

El registro y la postulación de las personas aspirantes se realizarán del 7 al 14 de agosto de 2026, de conformidad con las bases y el calendario establecidos en la convocatoria emitida por el INE. Posteriormente, las personas participantes deberán acreditar las distintas etapas de evaluación, que incluyen examen de conocimientos, evaluación psicométrica y entrevista.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México invita a la ciudadanía interesada en contribuir al fortalecimiento de la democracia a formar parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, un sistema de carrera que promueve la profesionalización, el desarrollo permanente y la excelencia en la función electoral, con base en los principios de mérito, imparcialidad, igualdad de oportunidades, paridad de género y transparencia.