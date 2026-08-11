¿A qué hora sale el último Tren Interurbano El Insurgente? Servicio comienza horario reducido hasta nuevo aviso

Tren México-Toluca El Insurgente cambiará de horario. (cuartoscuro)

El Tren Interurbano cambiará su horario habitual. Autoridades del sistema informan que esto se debe a mantenimiento.

¿Por qué cambian horario del Tren Interurbano?

En un comunicado conjunto hecho por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANBRAS) y la Unidad Operadora de El Insurgente el pasado 7 de agosto, se informó que el Tren Interurbano México-Toluca sufrirá un cambio de horario. La causa será mantenimiento de los más de 55 kilómetros que componen el sistema.

El tren interurbano rápidamente se ha convertido en un de las opciones más utilizadas en la red de movilidad de la capital. El proyecto abrió en 2023 en su tramo de Zinacantepec a Lerma para luego ampliarse hasta Santa Fe en 2024 y a Observatorio este año. Según datos oficiales, desde estar listo su tramo completo transporta a más de 24.3 millones de usuarios al día. El nuevo horario afectará a aquellos que requieran viajar durante las últimas horas de servicio.

¿Cuál será nuevo horario de Tren Interurbano?

Las reparaciones que se harán al sistema no resultarán en cierre de estaciones, simplemente en un horario reducido. Para aquellos que viajen por la noche, el tren dejará de dar servicio una hora y media más temprano, puesto que antes el último tren partía de la primera estación a las 00:00 horas.

Ahora, la última salida será a las 10:30 desde ambas terminales: Observatorio y Zinacantepec. El horario completo quedará de la siguiente manera:

Lunes a viernes: 5:00 a 22:30 horas

Sábados: 6:00 a 22:30 horas.

Domingos y días festivos: 7:00 a 22:30 horas.

¿Hasta cuándo funcionará el Tren Interurbano con nuevo horario?

El servicio no dio una fecha estimada para que el funcionamiento regrese a la normalidad, por lo que usuarios del tren deberán estar atentos a las redes sociales de El Insurgente para saber cuándo este regresará a la normalidad.