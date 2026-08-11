Despojos en BJ: señalan invasiones exprés y remodelaciones que nadie se atreve a denunciar

Despojo 736 de la calle Luz Saviñón 736, en la colonia Del Valle Norte. (Jorge Aguilar)

Los casos de grupos de choque de invasores que ingresan a domicilios para ocuparlos de manera ilegal en la alcaldía Benito Juárez es una problemática que, acusan habitantes, ha crecido con el paso de los años. Relatan que la presencia de criminales que en pocas horas irrumpen propiedades, las remodelan y cambian chapas ha crecido en la zona, sin embargo, la mayoría no se atreve a denunciar debido a la impunidad y la debilidad de la Ley que, reprochan, les permite continuar con sus operaciones delictivas sin castigos severos.

Esta demarcación se mantiene en el séptimo lugar en denuncias por el delito de despojo de enero a junio del 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía capitalina, sin embargo, relatan habitantes, este crimen mantiene en un cifra negra, ya que múltiples propiedades invadidas fueron abandonadas por sus dueños originales o en otras situaciones, el poco temor de los despojadores a las autoridades hace que las víctimas sean presas del miedo y de las represalias que estos asaltantes realicen en su contra si los acusan.

En el número 736 de la calle Luz Saviñón 736, en la colonia Del Valle Norte, el predio fue supuestamente invadido. El sitio luce con remodelaciones recientes, la fachada fue transformada en locales comerciales pintados de color verde y rosa que todavía no están abiertos al público y con medidores de luz en perfecto estado, que parecen haber sido colocados poco tiempo atrás. En el último registro de las imágenes que se almacenan en aplicaciones de navegación, se exhibe que en el año 2024 la propiedad estaba abandonada y con advertencias de ser un lugar con riesgo estructural.

Los vecinos señalan que aparentemente personas ajenas ingresaron al inmueble para tomarlo y remodelarlo, relatan que las modificaciones exprés luego de años de descuido permiten identificar cuando un lugar fue objeto de despojo, no obstante, dicen, no se denuncia por miedo o por desinterés de los propietarios.

“Se volvió normal que las fachadas las cambien de un día para otro, así es como nos damos cuenta cuando se metieron e invadieron. La mayoría de las invasiones son en casas abandonadas, que los dueños dejaron caer y ya no vienen o están intestadas y a los hijos les sale más caro arreglar el problema que comprarse otra casa nueva, entonces pasan los años, los delincuentes se dan cuenta que está vacía, que nadie los va a venir a sacar, cambian las chapas, los medidores y se las quedan”.

“El material para las obras lo meten rápido y lo primero que cambian son los medidores, sacan todo lo que puede haber adentro y la fachada la cambian a que sea totalmente distinta y en lugar de ventanas ponen cortinas para negocios o zaguanes para garage. Los locales terminan como una simulación, no se rentan, sólo son para disimular y que los grandes medidores de la luz acrediten la propiedad de los invasores”, detalló un habitante de la colonia que prefirió reservar su identidad.

Despojo 736 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Del Valle Norte antes de la remodelación. (Jorge Aguilar)

Y efectivamente, el medidor colocado al exterior de los locales en esta propiedad tiene escrito con letras grandes, a mano, el domicilio completo.

“Entran sin violencia, sin hacer escándalo, los trabajos de remodelación los hacen tarde o muy temprano, así operan. Es raro que entren a casas ocupadas o que saquen a familias completas, eso casi no pasa, es más complicado, entonces prefieren lugares abandonados. En los pocos casos donde a los dueños sí les interesa recuperar su propiedad y van a denunciar, se rinden porque vienen las amenazas de estos grupos de choque que son grandes, bien organizados y que tienen apoyo de grupos de seguridad que son los que los acompañan cuando se meten a las casas”.

En los registros de la Fiscalía capitalina no existen denuncias por despojo relacionadas con dicho inmueble.

Otro de los predios que según vecinos de la colonia fue invadido se encuentra en Luz Saviñón 710, una casa que presuntamente nadie la habita, dado su estado de aparente abandono y poco mantenimiento, pero que, dicen, fue tomada por invasores y que por indiferencia de los propietarios nunca se denunció el despojo.

Despojo Luz Saviñón 710. (Jorge Aguilar)

“Lo primero que hacen es realizar la instalación de la luz a su nombre, es sencillo y con eso tienen un documento con el que se protegen y dicen que es de su propiedad. Por eso las denuncias no avanzan, a veces ni los dueños tienen los papeles completos, son casas muy viejas que los primeros registros todavía los hacían a mano, por eso son las primeras que invaden, nadie las visita, no les ponen cámaras y si los dueños se dan cuenta de que se metieron, son adultos mayores que no saben ni cómo empezar una denuncia”.

Luz Saviñón 710 no posee una denuncia ante la Fiscalía capitalina por el delito de despojo.

“Estos invasores ya no tienen miedo porque saben que no se les va a hacer nada, pueden asegurar la casa, el Ministerio Público le pone candados, la vigilan y se vuelven a meter, saben que si los agarran entran un rato a la cárcel y los sacan, pero estas redes de corrupción no se van a acabar porque los verdaderos invasores mandan a sus grupos de choque a invadir, ellos no se exponen, después se consiguen a otros que les hagan el trabajo sucio, a hacer los documentos ilegales, porque desde las notarías viene toda la corrupción”.

“Muchos de los despojos que pasan aquí no se denuncian ¿Para qué? No va a pasar nada, se van a volver a meter y después van a amenazar o a hacerle daño a quien los acusa”, relató una vecina de la calle Luz Saviñón.

Un ejemplo de esta situación es la casa que le pertenece a la familia del muralista Jorge González Camarena, ubicada en la calle Martín Mendalde y que fue invadida el dos de julio. Su nieta regresó a su domicilio y advirtió que sus llaves ya no le permitían ingresar. Una familiar acudió al lugar y observó desde el exterior a cuatro hombres y una mujer dentro de la vivienda. Tras realizar la denuncia ante la Fiscalía, la propiedad fue asegurada pero pocos días después, los despojadores regresaron, se saltaron las bardas de casas aledañas sin romper los sellos de la puerta principal.

La alcaldía Benito Juárez pasó de acumular 111 denuncias por el delito de despojo de los años 2020 a 2024 a registrar 65 sólo en el 2025 y de enero a junio del 2026 ya se tenían 27 carpetas de investigación abiertas.

En 2025, se abrieron 10 carpetas de investigación por despojo en la colonia Narvarte — la de mayor incidencia en ese año en Benito Juárez — un año antes se reportaron tres.

En Portales Sur se denunciaron seis inmuebles por ese delito en 2025, dos en 2024.

También, en Del Valle Centro y San Pedro de los Pinos se registraron cuatro denuncias en cada colonia en 2025, cuando un año antes sólo se abrieron dos en la primera y ninguna en la segunda localidad.