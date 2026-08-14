Cae “El Glenda”, líder generador de violencia al oriente de la capital

Detenido "El Glenda". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Eduardo “N”, alias “El Glenda”, líder de un grupo criminal generador de violencia en el oriente de la ciudad, principalmente en la alcaldía Iztapalapa.

“El Glenda” es señalado por su probable participación en el delito de homicidio calificado, como resultado de trabajos de investigación y de un operativo realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el Estado de México.

También estaría relacionado con diversos homicidios y otros delitos de alto impacto, además de la coordinación de integrantes del grupo delictivo y de actividades delictivas en esa zona de la Ciudad de México.

La orden de aprehensión ejecutada está relacionada con un homicidio ocurrido el cuatro de junio de 2024 en la colonia Rubén Jaramillo, conocida como predio Yagüelito, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en la vía pública cuando Eduardo “N” presuntamente disparó en su contra, que le provocaron lesiones, entre ellas una en el abdomen que le causó la muerte. Posteriormente, “El Glenda” habría escapado a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto.

Para su captura, entes de la PDI desplegaron un operativo en el Estado de México, mediante el cual localizaron y aprehendieron a Eduardo “N” en el municipio de Ixtapaluca. “El Glenda” fue trasladado a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica.