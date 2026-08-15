Vinculan a proceso a 4 del grupo “Don Pollo”, narcomenudistas en Iztapalapa

Detenidos Integrantes del grupo delictivo "Don Pollo". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a cuatro integrantes del grupo delictivo “Don Pollo”, narcomenudistas, narcotraficantes y traficantes de armas que operan en la alcaldía Iztapalapa.

El grupo delictivo “Don Pollo” está relacionado con “Los Malportados” y “Los Choppers”, vinculados con narcomenudeo y extorsión en la alcaldía Iztapalapa.

Se trata de Miguel Ángel “N”, alias “El Rossi”; José de Jesús “N”; Luis Yael “N” y José Gael “N”, señalados por su probable participación en los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y narcotráfico, así como posesión de cartuchos y un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los cuatro “Don Pollo” fueron detenidos durante un cateo y, de acuerdo con información de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI).

La investigación inició a partir de una denuncia ciudadana recibida el cuatro de agosto de 2026, en la que se alertó sobre la posible comercialización de narcóticos en un inmueble de la colonia Carlos Hank González, alcaldía Iztapalapa. Con esta información, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron diligencias que permitieron al agente del Ministerio Público reunir datos de prueba con los que solicitó y obtuvo una orden de cateo.

El operativo fue ejecutado el seis de agosto por personal ministerial, pericial y de la PDI, con apoyo de la Guardia Nacional. En el inmueble fueron detenidos los cuatro hombres y se aseguraron 56 dosis y dos bolsas con narcóticos, un arma de fuego, 63 cartuchos útiles de diversos calibres y tres teléfonos celulares.

Con los indicios asegurados y los dictámenes correspondientes, el agente del Ministerio Público presentó a los detenidos ante un juez de control y formuló la imputación. Con los datos de prueba recabados, durante la audiencia celebrada el 13 de agosto, la autoridad judicial vinculó a proceso a los cuatro imputados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, el juez de control remitió el caso al fuero federal, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará la investigación.

“Don Pollo” desmantelados

Este grupo de narcomenudistas ha sido desmantelado en las últimas semanas.

Estos presuntos criminales son José “N”, alias “El Cocinas”, Víctor Manuel “N”, alias “El Inocencio”, y Víctor Tadeo “N”, señalados de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, durante la ejecución de dos órdenes de cateo.

La investigación comenzó a partir de dos denuncias ciudadanas recibidas el 15 de julio de 2026, en las que se alertó sobre la comercialización de narcóticos en dos inmuebles ubicados en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, de la alcaldía Iztapalapa.

Por lo tanto, personal del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) en coordinación con la Guardia Nacional realizaron cateos, donde fueron aseguradas más de 89 dosis de narcóticos, tres bolsas con metanfetamina a granel, una bolsa con mariguana a granel, tres armas cortas, un arma larga, dos granadas de mano, 69 cartuchos útiles, cinco cargadores y cuatro teléfonos celulares.