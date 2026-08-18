Remolino de nubes en Tlalpan: ¿Qué es este fenómeno y por qué se genera?

Remolino de nubes Así se vio el "remolino de nubes" en la Ciudad de México este pasado lunes 17 de agosto desde diferentes puntos de la capital del país. Foto: Redes sociales

Este pasado lunes 17 de agosto, múltiples personas usuarias en redes sociales captaron en video un “remolino de nubes” en la ciudad de México, particularmente cerca de la Alcaldía Tlalpan. El particular fenómeno meteorológico causó impresión y hasta preocupación entre cierto sector que vio con sugestión este suceso. Te explicamos su formación y lo que representa.

¿Qué son los remolinos de nubes y por qué se forman?

Las fotografías y videos difundidos el 17 de agosto muestran una formación vertical de nubes con una zona que parece curvarse y girar hacia el centro. La apariencia puede dar la impresión de que se está formando un tornado; sin embargo, una nube que presenta una estructura rotatoria no equivale por sí misma a un tornado.

La Organización Meteorológica Mundial explica que los fenómenos verdaderamente asociados con un vórtice de viento peligroso presentan características distintas. En el caso de las trombas, por ejemplo, existe un remolino de viento que puede hacerse visible mediante una columna o cono nuboso conectado con la base de una nube convectiva. En un tornado, además, el vórtice debe estar en contacto con la superficie.

En las imágenes difundidas en redes sociales, la explicación más probable está relacionada con las condiciones de convección atmosférica que afectaron a la capital ese día.

La convección ocurre cuando el aire cercano a la superficie se calienta, asciende y transporta humedad hacia niveles superiores de la atmósfera. Cuando ese aire húmedo se enfría al ascender, el vapor de agua se condensa y produce nubes que pueden alcanzar un importante desarrollo vertical.

La UNAM ha explicado que la Ciudad de México es particularmente susceptible a este tipo de procesos debido a la combinación de calentamiento diurno, humedad, relieve y condiciones de inestabilidad atmosférica.

En las zonas urbanas, además, el efecto de isla de calor puede elevar las temperaturas de la superficie y favorecer los movimientos convectivos, haciendo posible que las tormentas se desarrollen rápidamente durante la tarde.no se observa una columna de condensación que descienda hasta el suelo ni una nube embudo claramente definida, por lo que no hay elementos suficientes para identificarla como un tornado.

¿Los remolinos de nubes representan algún peligro?

La formación nubosa, por sí misma, no significa que existiera riesgo de tornado. El peligro real estaba relacionado con las condiciones meteorológicas que acompañaron al sistema.

El 17 de agosto se pronosticaban para la Ciudad de México chubascos, actividad eléctrica y rachas de viento, condiciones compatibles con el desarrollo de nubosidad convectiva. La propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital informó ese día sobre la posibilidad de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y no descartó la caída de granizo.

La investigación meteorológica de la UNAM también ha documentado que las tormentas convectivas en la Ciudad de México pueden producir precipitaciones intensas en periodos relativamente cortos. El problema para la población no es necesariamente la forma de la nube, sino los fenómenos que pueden desarrollarse alrededor de ella como lluvia intensa, descargas eléctricas, granizo, rachas fuertes de viento y, en determinadas circunstancias, inundaciones o caída de árboles.