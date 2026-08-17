Trabajadores de la salud protestas en hospitales del Edomex por falta de pago e insumos

Trabajadores del Hospital La Perla se manifiestan por falta de pago

Trabajadores de hospitales y unidades médicas del Valle de México se movilizaron y colgaron mantas afuera de los nosocomios en protesta por falta de insumos para atender a pacientes y retrasos de más de una quincena de sus salarios.

Las movilizaciones se realizaron en distintos municipios, entre ellos en el Hospital de la Perla en ciudad Nezahualcóyotl, las Américas en Ecatepec, Axapusco, Amecameca y Chimalhuacán y seguirán este martes por segundo día consecutivo.

Al menos mil 166 unidades médicas del Estado de México, fueron transferidas al sistema IMSS-Bienestar, como parte del proceso de federalización de los servicios de salud para población sin seguridad social.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) convocó a todos sus agremiados en los diferentes hospitales que se encuentran en esta situación de impago, a movilizarse este martes a partir de las 11 horas para exigir el pago inmediato de sus salarios atrasados.

Trabajadores de La Perla portan carteles de protesta

La convocatoria sindical llamó a manifestarse en hospitales, jurisdicciones sanitarias y unidades médicas para exigir el pago inmediato a trabajadores Regularizados y Formalizados, Basificados IMSS-Bienestar y personal de contrato con fuente de financiamiento del sistema federal.

De acuerdo con los inconformes, la quincena correspondiente a trabajadores incorporados al esquema IMSS-Bienestar acumula un retraso de más de 15 días, además de adeudos por prestaciones y complementos salariales.

En el Hospital La Perla, los trabajadores adscritos al IMSS-Bienestar protestaron a las afueras del nosocomio con cartulinas donde exigían su pago atrasado.

En el Hospital Las Américas, en Ecatepec, trabajadores colocaron pancartas y cartulinas dentro del nosocomio para exigir el pago de sus salarios y exhibir las carencias que enfrentan distintas áreas.

También se refirieron al retraso en los depósitos y señalaron falta de insumos para la atención médica.

Personal de enfermería ha denunciado esta situación en días recientes y, de acuerdo con los trabajadores, áreas como laboratorio y consulta externa presentan afectaciones.

Las protestas se extendieron a otros puntos del Estado de México, como Axapusco, Amecameca y Chimalhuacán, donde también se reportaron movilizaciones de trabajadores que se sumaron al reclamo por los pagos pendientes.

El SNTSA pidió a sus representantes sindicales coordinar las protestas y manifestó que el objetivo es presionar para que se cubra la quincena pendiente y se atiendan los adeudos laborales.