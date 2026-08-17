Destinan 704 mdp a útiles y uniformes escolares para 650 mil estudiantes de CDMX





El Gobierno de la Ciudad de México destinó 704 millones de pesos al programa de Útiles y Uniformes Escolares 2026, con el que se beneficia a alrededor de 650 mil niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En la entrega de apoyos a estudiantes que ingresarán a secundaria, la mandataria señaló que más de 21 mil jóvenes que iniciarán ese nivel recibieron el beneficio en esta jornada. Con ellos, dijo, suman casi 100 mil estudiantes y sus familias que han recibido el apoyo correspondiente al inicio del ciclo escolar.

Sostuvo que el programa busca reducir el impacto económico que representa para las familias el regreso a clases, particularmente durante agosto y septiembre, cuando deben cubrir gastos de cuadernos, mochilas, calzado y uniformes.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, informó que la jornada correspondió a la última entrega de un total de 96 mil becas escolares. Recordó que el programa comenzó en 2004 y ha tenido continuidad durante distintas administraciones.

Amplían apoyos desde la primera infancia hasta la universidad

Clara Brugada afirmó que la política educativa de la capital contempla distintos apoyos económicos a lo largo de la trayectoria escolar. Señaló que el gobierno local destina alrededor de 7 mil millones de pesos a programas y estrategias educativas.

Entre ellos mencionó Mi Beca para Empezar, dirigida a estudiantes de jardín de niños y primaria; el programa Desde la Cuna, para niñas y niños de cero a casi cuatro años; y los apoyos para estudiantes universitarios de instituciones públicas que viven en la Ciudad de México.

Para secundaria, refirió, los estudiantes reciben la beca Rita Cetina, otorgada por el gobierno federal, mientras que en educación media superior está la beca Benito Juárez.

La jefa de Gobierno también destacó el programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela, mediante el cual se destinan 2 millones de pesos por plantel para atender necesidades de infraestructura, como techumbres, agua, pintura y sanitarios.

A estos programas se suman Do, Re, Mi, Fa, Sol, que lleva instrumentos y profesores de música a las escuelas; y Vida Plena, Corazón Contento, que cuenta con 200 profesionales de la salud para atender aspectos relacionados con el bienestar emocional de estudiantes de secundaria, además de brindar orientación ante situaciones como acoso escolar y adicciones.

La funcionaria añadió que el gobierno capitalino proyecta construir 100 Utopías, espacios que integran actividades deportivas, culturales y servicios de cuidados gratuitos. Entre sus instalaciones se encuentran albercas, canchas deportivas, auditorios, centros de cuidado infantil y espacios para personas adultas mayores y con discapacidad.

Clara Brugada mencionó que el objetivo de estas políticas es acompañar a niñas, niños y jóvenes durante distintas etapas de su formación y reducir obstáculos económicos para que permanezcan en la escuela.