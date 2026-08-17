Incorporan documento de irregularidades de Maha Schekaibán y sus abogados a una investigación relacionada con litigio familiar

Uno de los litigios familiares con exposición pública en México registró un nuevo desarrollo procesal. De acuerdo con información proporcionada por la representación legal de una de las partes, una declaración ratificada mediante Instrumento Notarial podría ofrecer un cambio de rumbo en el juicio.

El instrumento notarial fue presentado ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e incorporada como dato de prueba a la carpeta de investigación CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/0369/01-2024 D01, donde será valorada junto con el resto de las actuaciones que integran el expediente.

El documento corresponde al testimonio de una persona que afirma haber colaborado en uno de los despachos legales que representó a Maha Schekaibán durante parte del litigio.

El Ministerio Público verificará el contenido del documento y practicará las diligencias que considere pertinentes.

De acuerdo con la declaración notarial, el individuo sostiene haber tenido conocimiento directo del funcionamiento interno del despacho y describe presuntas irregularidades relacionadas con la conducción de diversos procedimientos familiares, incluyendo, según su dicho, la fabricación o exageración de señalamientos de violencia, la existencia de pagos indebidos, la alteración de dictámenes periciales y psicológicos para adecuarlos a estrategias legales y la coordinación de acciones tanto jurídicas como mediáticas.

Asimismo, manifiesta haber entregado conversaciones, audios y otros materiales que, afirma, respaldan sus declaraciones. La declaración fue ratificada ante notario respecto de la identidad del compareciente y de su firma; el contenido de sus manifestaciones corresponde a su testimonio únicamente y su veracidad debe ser determinada por las autoridades competentes.

La defensa de Bernardo Vogel presentó un escrito ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, recibido por la Oficialía de Partes el 30 de junio de 2026 en el cual se incluye la declaración ratificada ante notario y que fue ofrecida formalmente como dato de prueba para su incorporación a la carpeta de investigación CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/0369/01-2024 D01.

En el mismo escrito se solicitó que dicho instrumento, junto con sus anexos, una memoria USB y diversos dictámenes periciales y documentos relacionados, fueran agregados al expediente para su valoración por el Ministerio Público dentro de las diligencias correspondientes

Conforme al marco legal aplicable, corresponderá exclusivamente al Ministerio Público verificar el contenido del documento, practicar las diligencias que considere pertinentes y determinar el alcance jurídico que, en su caso, pueda tener dentro de la investigación.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento de la autoridad sobre el valor probatorio de este nuevo elemento. Su incorporación representa un desarrollo procesal que será analizado por la Fiscalía como parte de la investigación correspondiente.