¿Qué pasa en el Zoológico de Chapultepec? PETA señala estrés, malos entornos y deterioros de los animales

Zoológico de Chapultepec PETA acusa al recinto de maltrato animal. (cuartoscuro y PETA)

Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por sus siglas en inglés) denunció a través de sus redes sociales las condiciones en las que se encuentra el Zoológico de Chapultepec. Acusan al parque estar en malas condiciones y contar con animales maltratados.

Zoológico de Chapultepec: Esto criticó PETA sobre las instalaciones

El Zoológico de Chapultepec, recinto inaugurado en 1924, fue fuertemente criticado por PETA, organización no gubernamental sin fines de lucro que se dedica a proteger los derechos de los animales. La rama latinoamericana de la organización fundada en 1980 en Estados Unidos denunció a través de su redes lo que considera “instalaciones precarias” y animales en condiciones “preocupantes”.

Documentaron animales en entornos no óptimos para sus especies —como pingüinos y leopardos, adaptados a temperaturas frías, expuestos al clima de la ciudad. También señalaron a animales como monos y lobos sufriendo de zoocosis o estrés por cautiverio, pues muestran conductas repetitivas.

Señalaron “espacios que dejan mucho que desear”, con agua insalubre en algunos hábitats, animales expuestos al ruido de las instalaciones y aglomeración de especies dentro de entornos reducidos.

La organización conocida por utilizar sus redes sociales para difamar empresas e individuos exige que se haga algo al respecto. “Seguimos exigiendo una evaluación exhaustiva e independiente de los animales que presentan signos de deterioro, así como mejoras inmediatas en sus hábitats, en la atención veterinaria que reciben y en las condiciones en las que viven”, publicó PETA.

Las malas condiciones en el Zoológico de Chapultepec no son hechos aislados 💔#chapultepec pic.twitter.com/Le2Bq2ae3C — PETA Latino (@PETA_Latino) August 17, 2026

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), responsable del zoológico, no ha emitido un comunicado en respuesta a la denuncia de PETA.

Animales aglomerados en Chapultepec Algunas de las instalaciones son muy reducidas, como indicó PETA. (La Crónica de Hoy)

En un recorrido realizado por La Crónica de Hoy hace unas semanas, se pudo constatar que algunos de los hábitats, como indica PETA, son muy reducidos para la cantidad de animales que hay en ellos. También se registró el uso de flash en cámaras, a pesar de que los letreros indican que no se debe utilizar.