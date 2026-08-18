Retira GAM más de 3,500 autos abandonados en la vía pública

Autos abandonados en Gustavo A. Madero

El gobierno del alcalde Janecarlo Lozano ha retirado 3,500 autos abandonados en la vía pública desde el inicio de su administración en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el alcalde, los vehículos abandonados representan un foco de infección y un riesgo para la comisión de ilícitos, por lo que se notificó previamente a sus dueños para retirarlos. “No podemos ser omisos ante estos espacios donde se volvieron un problema de salud para nuestros jóvenes. Estamos recuperando cada espacio que era inseguro, se pondrán lámparas nuevas, cámaras de vigilancia; hoy le estamos denominando seguridad con bienestar social”, afirmó Lozano.

El edil agregó que la alcaldía busca garantizar que no haya calles oscuras ni intransitables, y que los vecinos se apropien del espacio público. Los vehículos retirados fueron llevados a corralones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); además, 319 autos fueron retirados por sus propios dueños y 23 más reparados para reincorporarse a la circulación.

Se notificó a 307 vecinos adicionales para retirar sus unidades, beneficiando a cerca de 200,000 habitantes de la demarcación. Los operativos comenzaron en octubre de 2024 y, según la normativa, los propietarios cuentan con 72 horas para retirar sus autos tras la notificación; de lo contrario, son remitidos al corralón.

Si un vehículo permanece 30 días naturales en el corralón sin ser reclamado, será chatarrizado, conforme al artículo 67 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.