¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX? Pronostican tormentas desde temprano este miércoles 19 de agosto

Lluvias CDMX | miércoles 19 de julio Capitalinos se protegen de las constantes lluvias registradas en el centro de la capital. Foto: Cuartoscuro (Mario Jasso)

Después de algunos días donde la lluvia “se tranquilizó” los pronósticos de tormentas y precipitaciones regresaron para el día de hoy. Desde temprano, se apreciará un clima nublado en la mayor parte de las alcaldías, así como lluvias y posibles tormentas eléctricas desde la tarde.

¿A qué hora lloverá en CDMX este miércoles 19 de agosto?

De acuerdo con el reporte matutino de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, existe un pronóstico de tiempo severo para el día de hoy en la capital del país. Esto significa presencia de lluvias fuertes en la mayor parte así como la posibilidad de tormenta eléctrica.

#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente miércoles!



Hoy tendremos ambiente caluroso con cielo medio nublado en la Ciudad de México.



Se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.



Toma tus precauciones y mantente informado.… pic.twitter.com/hzah1XcXoH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 19, 2026

Será a partir de las 14:00 y las 15:00 horas que comiencen a presentarse precipitaciones en la Ciudad de México, provocando también un descenso de temperatura que podría llegar hasta los 14 grados centígrados.

La caída de lluvia se extenderá hasta las 00:00 horas, lo que podría generar afectaciones viales como encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda anticipar los traslados y tomar precauciones ante la fuerte cantidad de agua que se espera durante varias horas.

Revisa la información actualizada en las cuentas oficiales de la SGIRPC de la Ciudad de México para estar al pendiente de posibles cambios en el pronóstico del tiempo.