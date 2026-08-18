GAM retira 3 mil 500 autos abandonados de la vía pública

Autos abandonados en Gustavo A. Madero

Desde la primera semana de octubre de 2024, el gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) ha retirado 3 mil 500 autos abandonados de la vía pública, como parte de los operativos para recuperar espacios y atender los riesgos que representan este tipo de vehículos para las comunidades.

De acuerdo con el alcalde Janecarlo Lozano, los automóviles abandonados pueden convertirse en focos de infección y en espacios donde se pueda cometer algún ilícito, por lo que antes de ser retirados se notifica a sus propietarios para que los retiren de la vía pública.

Recuperación de espacios

“No podemos ser omisos ante estos espacios donde se volvieron un problema de salud para nuestros jóvenes. Estamos recuperando cada espacio que era inseguro, se pondrán lámparas nuevas, cámaras de vigilancia, hoy le estamos denominando seguridad con bienestar social”.

El alcalde también señaló que la intención de estas acciones es mejorar las condiciones de las calles y permitir que los habitantes tengan mayor presencia sobre los espacios públicos.

“La alcaldía se hace cargo para que no haya ninguna calle oscura, que no haya ninguna calle intransitable, que los vecinos nos volvamos cada vez más dueños del espacio público”, dijo Janecarlo Lozano.

Vehículos enviados al corralón

Los automóviles retirados fueron trasladados a distintos corralones pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). A esta cifra se suman 319 vehículos que fueron retirados directamente por sus propietarios y otros 23 que fueron reparados por sus dueños para volver a ponerlos en circulación.

Además, la alcaldía ha notificado a otros 307 vecinos para que retiren sus vehículos abandonados de la vía pública. De acuerdo con la información proporcionada, estas acciones han beneficiado a 200 mil vecinos de la Gustavo A. Madero.

Plazo para retirarlos

Los operativos comenzaron durante la primera semana de octubre de 2024. Una vez que un automóvil es notificado, su propietario cuenta con un plazo de 72 horas para retirarlo de la vía pública; de no hacerlo, el vehículo es remitido al corralón.

Para recuperar una unidad trasladada, los propietarios deberán acreditar la propiedad del vehículo y cubrir las multas y tenencias correspondientes.

Vehículos pueden ser chatarrizados

En caso de que un automóvil permanezca abandonado durante 30 días naturales en el corralón, no se procederá a su liberación y, en su lugar, será chatarrizado, de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Los operativos se llevan a cabo con fundamento en el artículo 2, fracciones I y VII, así como en los artículos 4 y 14 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, además del artículo 35, fracción I, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.