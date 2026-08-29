Detienen a mujer con 100 tubos de marihuana en Iztapalapa

Cateo Drogas aseguradas. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, donde detuvieron a una mujer y aseguraron dosis de marihuana.

Las autoridades informaron que los oficiales de la SSC realizaron trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo en la demarcación, en atención a diversas denuncias ciudadanas por la comercialización de droga.

Por lo tanto, identificaron un departamento localizado en la Calle 3, de la colonia Chinam Pac de Juárez en el que se aparentemente se comercializaban posibles enervantes y, al obtener los datos de prueba suficientes, los entregaron al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un juez de control el mandamiento judicial para intervenir en el sitio.

Tras implementar un despliegue operativo, se ejecutó la orden de cateo ateo en dicho punto, donde los policías de la SSC detuvieron a una mujer de 38 años de edad, además, aseguraron 100 tubos de vidrio que contenían marihuana, y una báscula gramera.

Una vez que se concluyó la diligencia, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones.