Suspenden Servicio en Línea A del Metro: ¿Qué estaciones están cerradas? Conoce qué estaciones de la Línea A del Metro de la CDMX están dando servicio (JAIME NOGALES /CUARTOSCURO.COM)

Tras las intensas lluvias registradas esta tarde, el Metro de la CDMX ha suspendido el servicio en algunas estaciones de la Línea A; conoce cuáles son y las alternativas de transporte disponibles.

De acuerdo con el Metro CDMX, actualmente la Línea A únicamente brinda servicio de Pantitlán a Guelatao y viceversa.

“Debido a la fuerte lluvia registrada en la zona oriente de la Ciudad, la Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, en ambos sentidos”, compartió el Metro de la CDMX en sus redes sociales.

¿Qué estaciones de la Línea A del Metro están cerradas hoy?

Según lo informado por el Metro de la CDMX, estas son las estaciones de la Línea morada que se encuentran sin servicio este viernes 28 de agosto:

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

Apoyo de unidades de RTP para el traslado de usuarios

Debido a que el tramo de Guelatao a La Paz no cuenta con servicio de trenes, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda apoyo para el traslado de usuarios de Guelatao a Santa Marta.

¿A qué hora se restablecerá el servicio completo en la Línea A?

El Metro de la CDMX no reveló a qué hora se restablecería el servicio en el tramo de Guelatao a La Paz de la Línea A. Sin embargo, señaló que el personal del Sistema se encuentra realizando labores de bombeo para restablecer la operación lo antes posible.

#AvisoMetro: Debido a la fuerte lluvia registrada en la zona oriente de la Ciudad, la Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, en ambos sentidos.



El tramo Guelatao-La Paz se encuentra sin servicio de trenes.

Se coordina con @RTP_CiudadDeMex para el apoyo de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 29, 2026

¿Cómo va el servicio en el Metro CDMX hoy? Estado de las 12 líneas al momento

Además de las afectaciones en la Línea A por las intensas lluvias, este es el estado actualizado del servicio del Metro de la CDMX a las 19:40 horas:

Avance lento por lluvia: Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 8, Línea 12, Línea A, Línea B.

Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 8, Línea 12, Línea A, Línea B. Servicio regular: Línea 7 y Línea 9.