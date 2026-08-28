Texcoco apoya a atletas que representarán a México en el Mundial de Gimnasia Aeróbica 2026

El Gobierno Municipal de Texcoco entregó un estímulo económico de 20 mil pesos a integrantes del equipo de Gimnasia Aeróbica del club CAAAN Sportex, quienes representarán a México y al municipio en el 19.º Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica 2026, que se celebrará en Pamplona, España.

Los jóvenes atletas, de las categorías femenil y varonil, acudieron a la Sala de Cabildos del Ayuntamiento, donde recibieron el apoyo destinado a cubrir parte de los gastos de traslado y participación en esta competencia internacional. Entre el grupo destacan tres mujeres originarias de Texcoco.

El campeonato se desarrollará en el pabellón Navarra Arena. La primera etapa está programada del 4 al 6 de septiembre, mientras que la competencia principal se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre.

Durante la entrega del estímulo, el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, felicitó a los deportistas y les deseó éxito en el certamen, que reunirá a representantes de distintos países y a algunos de los mejores exponentes de la gimnasia aeróbica a nivel mundial.

El Ayuntamiento destacó que el respaldo al talento local forma parte de las acciones impulsadas desde el inicio de la actual administración para apoyar a deportistas, estudiantes y artistas del municipio.

Hasta ahora, el programa municipal suma 506 apoyos otorgados a atletas texcocanos, con una inversión acumulada de 840 mil pesos, recursos destinados a contribuir al desarrollo de sus capacidades y a facilitar su participación en competencias y actividades de alto nivel.