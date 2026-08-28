Entregan segundo “Camino de Paz” en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco





La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, entregó el segundo “Camino de Paz” en la colonia Agrícola Oriental, como parte de una estrategia de mejoramiento de la iluminación y recuperación de espacios públicos en la demarcación.

El tramo intervenido recorre la calle Oriente 237, desde Sur 4, pasando por Eje 3, hasta Río Frío. En esta primera etapa fueron instaladas 88 luminarias tipo vela de 90 watts.

El proyecto en la Agrícola Oriental contempla la intervención de más de 9 mil 720 metros lineales en cinco puntos: Sur 20, Oriente 245, Oriente 253, Oriente 257 y Oriente 237. En conjunto, se prevé la instalación de 570 luminarias tipo vela.

Las acciones también incluyen trabajos de mejoramiento urbano y mantenimiento de infraestructura. En los cinco puntos contemplados se intervinieron 69 banquetas, equivalentes a 2 mil 555 metros cuadrados, y se realizaron trabajos de bacheo en 52 puntos, con una superficie total de 782 metros cuadrados.

Además, fueron atendidos 34 cruceros con señalamiento horizontal, que abarcan alrededor de mil 600 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron también la poda preventiva o de levantamiento de 85 árboles y labores de desazolve en mil 590 metros lineales.

En la entrega, Lourdes Paz señaló que el programa busca mejorar las condiciones para el tránsito de peatones y contribuir a la seguridad en las calles de la demarcación.