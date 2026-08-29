Preservan identidad cultural de plaza La Conchita tras rehabilitación

Obras Rehabilitación de Plaza la Conchita. (Alcaldía Coyoac)

La alcaldía Coyoacán informó que lleva a cabo trabajos de rehabilitación en la Plaza de la Conchita, uno de los espacios más emblemáticos de la demarcación, mediante una intervención que permitirá recuperar y mejorar sus áreas verdes y, al mismo tiempo, preservar el carácter y alto valor histórico que distingue a esta plazuela.

Sus andadores y áreas verdes contribuyen a conservar la imagen tradicional que distingue a este barrio, siendo uno de los principales puntos de encuentro de vecinas, vecinos y turistas, por lo que los trabajos a realizar tienen como objetivo mejorar sus condiciones sin alterar los elementos que forman parte de su identidad.

La intervención contempla tres mil 352 metros cuadrados de áreas verdes, con la integración de nueva vegetación de carácter endémico y que suele atraer nueva fauna para hacer del sitio un jardín polinizador.

Esta acción conjunta dos proyectos: la renovación de la vegetación, limpieza, mantenimiento y restitución de piezas de piedra bola y adoquín que realiza directamente la demarcación y también los recursos del Presupuesto Participativo que se destinarán -como ocurre con estos proyectos votados y avalados por la comunidad vecinal- para el cuidado de las jardineras y que se encuentra en curso.

El objetivo, de acuerdo con personal de la demarcación que lleva a cabo las tareas es cuidar Coyoacán, lo que significa respetar su historia y preservarla.

Esta plaza es parte de su identidad y cualquier intervención se realiza con responsabilidad, dentro del marco de la ley y, sobre todo, cuidado de su patrimonio.

La recuperación de los espacios públicos tiene como principal objetivo que las familias coyoacanenses cuenten con espacios dignos, seguros y en óptimas condiciones para su disfrute y que favorezcan la sana convivencia y contribuyan al bienestar de quienes lo transitan.

Entre las especies por integrar se encuentran salvias, herbáceas, arbustos y agaves, entre ellas salvia amistad, mirto, salvia roja, tlacote, salvia morada, salvia bermellón, garra de león, xanadú, helecho de peine, acanto, col de invierno, salvia escarlata mexicana, muitle, petunia mexicana, verónica, toronjil morado, lantana, arrocillo, así como agave salmiana, agave potatorum, agave lechuguilla y agave stricta.

La intervención cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), número 309/26, de fecha 29 de junio de 2026.

Aunado a lo anterior, la alcaldía Coyoacán ratificó que cualquier acción en espacios públicos con valor histórico debe realizarse bajo la legalidad de las instituciones responsables de la protección de los patrimonios.

Asimismo, la alcaldía Coyoacán ratificó que cualquier acción en espacios públicos con valor histórico debe realizarse bajo la legalidad de las instituciones responsables de la protección de los patrimonios.

“Con estas acciones, la alcaldía Coyoacán refrenda su compromiso con la recuperación de espacios públicos, el cuidado de las áreas verdes, la participación ciudadana y la preservación del patrimonio histórico”, subrayó el Gobierno de la demarcación.