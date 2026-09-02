Así sobrevivió el hijo de Jonathan “Honas” Meléndez, músico asesinado en Zona Esmeralda de Atizapán

Jonathan “Honas” Meléndez El tecladista de Camilo Séptimo fue asesinado junto a su familia (Crónica Digital)

El pequeño hijo de Jonathan “Honas” Meléndez fue encontrado con vida después del multihomicidio ocurrido en un departamento de la Zona Esmeralda de Atizapán, Estado de México. El menor permaneció ileso mientras en otra parte del inmueble eran asesinados su padre, su madre, su hermana de tres años y una trabajadora del hogar.

El crimen ocurrió la tarde del 1 de septiembre en un departamento ubicado dentro del desarrollo Grand Viure, en Bosques de Amantes, una zona residencial de Atizapán.

Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, había acordado encontrarse ahí con su socio, Diego Sebastián “N”, quien posteriormente fue detenido junto con otro hombre identificado como Gerardo “N”.

De acuerdo con el reporte del periodista Antonio Nieto, las indagatorias de la Fiscalía del Estado de México reconstruyeron parte de la secuencia del ataque y explican cómo el menor logró mantenerse a salvo durante la agresión.

El escondite que permitió sobrevivir al hijo de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Cuando comenzaron las detonaciones, el hijo de Jonathan Meléndez, de cinco años de edad, se encontraba en una habitación junto con Alexis “N”, trabajadora del hogar.

Según el reporte de Antonio Nieto, la mujer salió de la habitación después de escuchar los disparos para averiguar qué estaba ocurriendo. En ese momento se encontró con Diego “N”, quien presuntamente la llevó a otro cuarto, donde fue sometida y recibió un disparo.

El menor quedó solo ante la violencia que ocurría dentro de la vivienda. Al escuchar el estruendo de los disparos, se escondió debajo de una cama.

Ese fue el lugar donde permaneció hasta que llegaron los policías alertados por Freddy, amigo de Jonathan, quien había sido contactado previamente por el músico.

Los agentes encontraron al niño con vida y sin lesiones aparentes. El menor fue rescatado del inmueble, donde su familia había sido asesinada.

Jonathan Meléndez había advertido que podía ocurrir algo en su casa

Uno de los elementos que forman parte de la reconstrucción del caso, de acuerdo a las primeras indagatorias, es una conversación previa entre Jonathan Meléndez y su amigo Freddy.

De acuerdo con Antonio Nieto, el músico había acordado reunirse con Diego “N” el 1 de septiembre. Antes del encuentro, Jonathan le pidió a Freddy que, si durante la noche dejaba de responder sus llamadas, avisara a las autoridades.

El músico también le habría dicho que se reuniría con Diego y que tenía problemas pendientes con él.

Cronología del ataque en el departamento de Jonathan “Honas” Meléndez

Según las indagatorias citadas por Antonio Nieto, Diego “N” llegó alrededor de las 17:24 horas al departamento. Jonathan todavía no se encontraba en el inmueble, por lo que Ana Paola, esposa del músico, le permitió el acceso.

Una vez dentro, Diego presuntamente utilizó un arma para someter a Ana Paola, quien tenía cinco meses de embarazo, y a su hija de tres años.

El agresor habría exigido que el perro de la familia fuera atado para evitar que sus ladridos alertaran a otras personas. Posteriormente, de acuerdo con la carpeta de investigación referida en el reporte periodístico, ambas fueron amarradas y recibieron disparos a corta distancia.

Alexis “N”, quien permanecía en otra habitación con el hijo de Jonathan, salió después de escuchar las detonaciones. También fue sometida y recibió un disparo.

Cuando Jonathan llegó al departamento, Diego presuntamente lo esperaba en la sala. De acuerdo con la investigación citada por Nieto, el agresor le reclamó una cantidad de dinero que supuestamente le pertenecía. La cifra de 300 mil pesos ha sido mencionada, aunque ese monto todavía no está acreditado dentro de la investigación.

La discusión terminó con Jonathan sometido, amarrado y amordazado. Posteriormente recibió disparos.

¿Cómo detuvieron al presunto asesino de Jonathan “Honas” Meléndez?

Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” después de seguir mediante cámaras de vigilancia el automóvil rojo utilizado para desplazarse.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que la coordinación entre instituciones del Estado de México, Ciudad de México y el Gobierno de México permitió localizar y detener a los dos hombres señalados como probables responsables en menos de 12 horas.

La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió exactamente dentro del departamento, cuál fue el móvil del ataque y qué responsabilidad corresponde a cada uno de los detenidos.

En las próximos días se llevará a cabo la primera audiencia para determinar si los detenidos son vinculados a proceso.