Consejo Ciudadano Prevención de suicidio reporta 45 mil 799 atenciones para prevenir el suicidio

Prevención de suicidio (Aina Serra García)

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que 45 mil 799 personas han recibido apoyo psicológico, contención emocional y canalización especializada mediante el programa “Di Sí a la Vida”, desde febrero de 2019.

En el marco del mes de concientización y prevención del suicidio, el Consejo Ciudadano resaltó que la atención oportuna durante una crisis emocional puede reducir los riesgos y llamó a no minimizar expresiones de desesperanza, aislamiento o sufrimiento.

77 por ciento de las personas se encuentran en etapa de ideación

De acuerdo con los registros del Consejo Ciudadano, 77 por ciento de las personas atendidas por situaciones vinculadas con el suicidio se encontraba en etapa de ideación, mientras que 5 por ciento estaba en fase de planeación y 18 por ciento solicitó apoyo en un intento en curso.

Frente a esto, el organismo implementa el denominado “Pacto de Vida”, iniciativa orientada a generar un compromiso inmediato con la persona para transformar un momento de crisis en una decisión de pedir ayuda y permanecer con vida.

El Consejo Ciudadano estima que nueve de cada 10 reportes son realizados directamente por la persona afectada, lo cual evidencia la importancia de contar con espacios accesibles y de confianza en los que puedan expresar sus emociones y recibir acompañamiento antes de que el riesgo aumente.

Mujeres concentran más solicitudes de apoyo

Pese a que los hombres presentan mayores tasas de suicidio, son quienes recurren en menor medida a los servicios de apoyo. Del total de atenciones registradas por el Consejo Ciudadano, 66 por ciento corresponde a mujeres y 33 por ciento a hombres.

La organización consideró que esta diferencia refleja la necesidad de fortalecer entre los hombres la búsqueda oportuna de atención psicológica y reducir los estigmas que pueden dificultar que soliciten ayuda ante una crisis emocional.

Jóvenes, entre los principales usuarios

Los datos muestran una mayor presencia de personas jóvenes entre quienes solicitan apoyo. El 44.9 por ciento de las atenciones corresponde a personas de entre 18 y 30 años, mientras que 28.6 por ciento son menores de edad.

Entre los principales motivos asociados con los reportes se hallan la dificultad para expresar emociones, con 16.3 por ciento; conflictos familiares, 12.2 por ciento; problemas de pareja, 11.8 por ciento; desesperanza, 9.9 por ciento; soledad, 5.6 por ciento; violencia familiar, 4.7 por ciento, y depresión, 4.6 por ciento.

Llama a no minimizar señales de alerta

El Consejo Ciudadano advirtió que las señales de riesgo no siempre son evidentes y que una persona que atraviesa una crisis puede incluso mostrarse alegre o continuar con sus actividades cotidianas.

Por ello, recomendó escuchar sin juzgar, preguntar directamente a la persona cómo se siente y buscar apoyo profesional ante señales de sufrimiento emocional.

El organismo recordó que la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas, los 365 días del año, tanto en México como desde el extranjero, para brindar orientación y acompañamiento especializado ante situaciones de crisis.

La Crónica de Hoy 2026