Huixquilucan entrega calles repavimentadas en La Herradura y Tecamachalco

El Gobierno de Huixquilucan entregó trabajos de repavimentación en las calles Fuente de la Huerta y Bosque de la Luz, ubicadas en los fraccionamientos Lomas de Tecamachalco y La Herradura, respectivamente.

Las obras contemplaron más de tres mil metros cuadrados de repavimentación con concreto hidráulico y tienen como objetivo mejorar la movilidad, aumentar la seguridad de automovilistas y peatones y reducir los tiempos de traslado en estas zonas del municipio. La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que en la calle Fuente de la Huerta se rehabilitaron cerca de 2 mil 370 metros cuadrados, con una inversión superior a los 5 millones de pesos.

De acuerdo con la información difundida, esta obra permitirá contar con una vialidad de mayor durabilidad y mejores condiciones para las personas que circulan diariamente por el lugar. Durante la entrega, la alcaldesa destacó que el municipio mantiene un programa de obras públicas en diferentes zonas y señaló que es importante que los recursos provenientes de los impuestos de los habitantes se reflejen en trabajos de infraestructura.

Posteriormente, Contreras Carrasco, acompañada por vecinos, realizó el corte del listón inaugural de la calle Bosque de la Luz, en La Herradura. En esta vialidad se realizaron trabajos de repavimentación con concreto hidráulico en más de 650 metros cuadrados, con una inversión superior a 1.6 millones de pesos. La obra, de acuerdo con las autoridades municipales, responde a las solicitudes realizadas por los habitantes de La Herradura y forma parte de las acciones para modernizar la infraestructura urbana del municipio.

Además de los trabajos de repavimentación, el Gobierno de Huixquilucan destinó 3.6 millones de pesos adicionales para la rehabilitación de banquetas y guarniciones en ambas calles. Con estas acciones, las autoridades buscan mejorar no solamente las condiciones de las vialidades, sino también los espacios destinados al tránsito de peatones.

Durante los actos de entrega también estuvieron presentes representantes vecinales, quienes reconocieron el trabajo realizado por el gobierno municipal. El presidente de la Asociación de Colonos de Lomas de Tecamachalco, Meni Cohen, destacó la coordinación entre los habitantes y las autoridades municipales para atender las necesidades de los fraccionamientos.

Por su parte, la presidenta de colonos de La Herradura, Dulce María Sardiñas, agradeció que las solicitudes de los vecinos fueran tomadas en cuenta y señaló que los trabajos ayudan a solucionar problemas relacionados con el tránsito y contribuyen a mejorar el entorno de la zona. La directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que los recursos adicionales para banquetas y guarniciones forman parte de las obras complementarias realizadas en las dos vialidades.

Estas obras se suman a otros trabajos realizados recientemente por el Gobierno de Huixquilucan. Entre ellos se encuentra la repavimentación de la carretera La Marquesa-Huixquilucan, en el tramo La Cañada-La Cima. Durante 2026 también se han entregado trabajos de rehabilitación en vialidades como la carretera a Canales, a la altura de Llano Grande; la Avenida Zacamulpa; las avenidas San Francisco Parte Baja y San Francisco Sur, así como la Avenida Lomas Anáhuac.

El gobierno municipal señaló que estas acciones forman parte de su programa de obra pública y buscan mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de Huixquilucan. Con la entrega de las calles Fuente de la Huerta y Bosque de la Luz, las autoridades municipales buscan continuar atendiendo las necesidades de infraestructura y ofrecer vialidades con mejores condiciones para automovilistas y peatones.