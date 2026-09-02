El caso de Jonathan Meléndez Cronología del caso de Jonathan Meléndez, músico asesinado junto con su familia en Atizapán (Cuartoscuro)

Un caso que ha impactado a la comunidad musical y a la opinión pública en México cobró relevancia tras el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la agrupación Camilo Séptimo, junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

Las víctimas fueron localizadas al interior de su departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Zona Esmeralda, municipio de Atizapán de Zaragoza.

La cronología del caso

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos se desarrollaron entre el 1 y el 2 de septiembre a partir de una serie de eventos clave:

1 de septiembre de 2026

Horas antes del crimen, la víctima mantuvo comunicación con un amigo cercano para informarle que se reuniría en su domicilio con uno de sus socios de negocios, con quien mantenía marcadas diferencias financieras.

Ante el riesgo de la situación, el músico pidió a su allegado que alertara a las autoridades en caso de perder contacto tras la reunión.

Entre las 17:30 y las 19:40 horas

Las cámaras de videovigilancia del elevador del residencial captaron el ingreso de Diego Sebastián “N”, identificado como uno de los presuntos agresores.

El sospechoso vestía una gorra, lentes oscuros y portaba una mochila color café.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, ambos vinculados comercialmente con la víctima, se reunieron en el penthouse de la familia.

Los agresores habrían aprovechado la relación de confianza para ingresar al inmueble sin levantar sospechas.

Una vez dentro, sometieron a los integrantes de la familia y a la empleada doméstica, los ataron de las manos y posteriormente les dispararon en la cabeza y la espalda.

En el lugar también fue localizada sin vida la mascota de la familia.

23:50

Tras recibir el reporte de lo ocurrido a las 23:50 horas, elementos de la Policía Municipal de Atizapán se trasladaron al departamento.

Elementos policiales ingresaron al inmueble ubicado sobre la calle Bosque de Amates, donde confirmaron la muerte de Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de gestación; su hija Sofía, de 3 años, y una trabajadora del hogar de 21 años.

En una de las recámaras fue localizado con vida e ileso un menor de 6 años, quien quedó bajo resguardo de las autoridades.

2 de septiembre

Mediante un comunicado conjunto entre la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, se confirmó la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” como presuntos autores materiales del multihomicidio. La información fue respaldada por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Los reportes oficiales señalaron que el detenido Diego Sebastián “N” mantenía una relación de negocios con la víctima a través de una empresa orientada al arrendamiento de viviendas vacacionales mediante una plataforma digital y aplicación móvil denominada Nomad.

La compañía administraba al menos 44 inmuebles distribuidos en destinos como Valle de Bravo, Acapulco, Cuernavaca y Tepoztlán, siendo los desacuerdos económicos sobre este proyecto la principal línea de investigación sobre el móvil del ataque.