Ecatepec realizará su tercera Feria de Empleo para acercar oportunidades laborales

ECATEPEC FERIA DEL EMPLEO

Con el inicio de septiembre, el Gobierno de Ecatepec anunció la realización de su tercera Feria de Empleo, un evento que busca acercar diferentes oportunidades laborales a las personas que se encuentran en búsqueda de trabajo.

La actividad será organizada por la Dirección de Desarrollo Económico de Ecatepec y se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre en la Explanada Municipal, ubicada en San Cristóbal Centro. De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, la feria contará con la participación de empresas que ofrecerán oportunidades para quienes estén interesados en incorporarse a sus equipos de trabajo. El evento se realizará de las 09:00 a las 16:00 horas, por lo que las personas interesadas podrán acudir durante ese horario para conocer las opciones disponibles y acercarse a las empresas participantes.

Uno de los aspectos que destaca la convocatoria es que no será necesario realizar un preregistro. El acceso será abierto para todo público, por lo que las personas interesadas podrán presentarse directamente en el lugar. La Feria de Empleo representa una alternativa para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, cambiar de empleo o conocer nuevas opciones de trabajo disponibles en el municipio y sus alrededores. La Dirección de Desarrollo Económico será la encargada de realizar esta tercera edición, con la intención de acercar a la población a empresas que requieren personal y facilitar el contacto entre empleadores y quienes buscan una oportunidad laboral.

Para las personas que actualmente se encuentran buscando empleo, este tipo de encuentros permite conocer directamente las vacantes disponibles y obtener información sobre los requisitos que solicita cada empresa. La convocatoria invita a los habitantes de Ecatepec y a cualquier persona interesada a acudir a la explanada municipal durante el horario establecido. Al tratarse de un evento de acceso abierto, no se requiere completar un proceso previo para poder ingresar.

La feria se realizará en San Cristóbal Centro, una zona ubicada en el centro del municipio, donde se instalarán los espacios destinados para la atención de los asistentes y la participación de las empresas. El Gobierno municipal destacó que septiembre representa una nueva oportunidad para las personas que buscan mejorar su situación laboral, por lo que invitó a la población a aprovechar la jornada y conocer las opciones que estarán disponibles.

La realización de esta tercera Feria de Empleo también forma parte de las acciones para acercar servicios y oportunidades a la población de Ecatepec, particularmente a quienes necesitan encontrar una fuente de ingresos o desean incorporarse a una empresa. Las personas interesadas deberán acudir este jueves 3 de septiembre, entre las 09:00 y las 16:00 horas, a la Explanada Municipal de San Cristóbal Centro.

El acceso será libre y no será necesario contar con preregistro. De esta manera, cualquier persona interesada podrá acercarse a la feria, conocer las oportunidades laborales y establecer contacto con las empresas participantes. Con esta jornada, la Dirección de Desarrollo Económico de Ecatepec busca continuar acercando oportunidades de empleo a la población y generar espacios donde empresas y trabajadores puedan encontrarse de manera directa.