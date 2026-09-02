Edomex instala Comité de Salud Mental y Adicciones para coordinar acciones de prevención

Comité de Salud Mental y Adicciones Edomex

El gobierno del Estado de México instaló el Comité de Salud Mental y Adicciones, órgano colegiado creado a partir de la nueva Ley de Salud estatal que entró en vigor en 2026.

Durante la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité, secretaria de Salud y Presidenta de este órgano, Celina Castañeda de la Lanza, señaló que el trabajo conjunto entre instituciones permitirá identificar las necesidades de cada región y establecer estrategias para prevenir riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y avanzar hacia una atención integral de la salud mental.

Entre las funciones del Comité se encuentra la elaboración periódica de diagnósticos situacionales, a partir de los cuales podrán definirse acciones de acuerdo con las necesidades estatales y las problemáticas locales, mediante decisiones coordinadas entre los sectores participantes, así como el desarrollo de programas y proyectos conjuntos.

Asimismo, contempla la atención de poblaciones en riesgo y grupos en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas, personas pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y población LGBTQ+.

A través del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones (IMSAMA), el gobierno estatal también realiza acciones orientadas al autocuidado y la adopción de estilos de vida saludables.

La creación de este órgano colegiado se establece en la Ley de Salud del Estado de México vigente desde 2026, de conformidad con los artículos 70, fracción X, y 179.