Invierte CDMX 150 mdp para contener inundaciones en Venustiano Carranza





La Ciudad de México invierte 150 millones de pesos en ocho obras hidráulicas en Venustiano Carranza para reducir las inundaciones que han afectado a las colonias cercanas al Gran Canal, una zona donde las lluvias provocaron afectaciones a más de mil personas durante 2025.

Las obras, que incluyen la construcción de un muro de más de un kilómetro, la rehabilitación de plantas de bombeo y el desazolve de alrededor de 100 kilómetros de redes de drenaje, deberán concluir a finales de septiembre y beneficiarán aproximadamente a 50 mil habitantes, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada durante un recorrido de supervisión.

La mandataria explicó que, aun cuando durante los primeros ocho meses de 2026 se registraron mayores precipitaciones que en el mismo periodo del año anterior, las afectaciones disminuyeron.

“Este año llovió más que el otro, que el pasado, y tuvimos una cuarta parte de las afectaciones”, dijo, y sostuvo que la reducción está relacionada con las intervenciones provisionales y las obras hidráulicas realizadas desde el año pasado.

Invierte CDMX 150 mdp para contener inundaciones en Venustiano Carranza

Las cifras presentadas durante la supervisión indican que en 2025 se registraron mil 59 personas afectadas por inundaciones en esta zona, mientras que durante 2026 se reportaron alrededor de 250 afectaciones, aunque las obras todavía no concluyen.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo local aseguró que el objetivo es evitar que las familias vuelvan a enfrentar pérdidas por el desbordamiento del agua.

“Terminando las obras, pues esta zona ya no tendrá problemas”, afirmó Brugada al pedir a las empresas constructoras cumplir con el compromiso de finalizar los trabajos durante septiembre.

Cabe señalar que el conjunto de intervenciones forma parte de una estrategia para contener, conducir y desalojar el agua de lluvia en una de las zonas que históricamente ha presentado problemas durante las precipitaciones intensas.

Muro para contener 80 millones de litros

La obra principal se desarrolla en el Parque Lineal del Gran Canal, donde se construye un muro perimetral de mil 267 metros y tres metros de altura.

La infraestructura permitirá incrementar la capacidad de regulación de agua hasta 80 mil metros cúbicos, equivalentes a 80 millones de litros o aproximadamente 32 albercas olímpicas, con el propósito de evitar que el agua salga del parque y alcance las viviendas y calles de las colonias aledañas.

En ese sentido, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza explicó que el muro presenta un avance superior al 70 por ciento y tiene una inversión cercana a los 45 millones de pesos.

El problema en esta zona se origina cuando el cajón subterráneo del Gran Canal recibe grandes volúmenes de agua durante lluvias intensas y se satura. La presión provoca que el líquido emerja por respiraderos y otras estructuras, inundando el parque y posteriormente las calles cercanas.

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Como medida emergente, desde principios de 2026 se instaló una barrera de costales de más de un kilómetro para contener los desbordamientos. Sin embargo, las autoridades reconocieron que se trata de una solución temporal debido a las filtraciones y al desgaste del material.

Con la construcción del muro definitivo, el parque funcionará como vaso regulador durante las lluvias y, una vez que disminuya la emergencia, el agua podrá regresar por gravedad al sistema del Gran Canal.

“El parque, cuando llueva, se va a convertir en vaso regulador; y cuando no, debe ser un hermoso jardín para la población”, sostuvo Clara Brugada.

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Bombas, energía y desazolve contra las inundaciones

Otra de las intervenciones mencionadas es la rehabilitación de la Planta de Bombeo 5A, cuya capacidad pasó de 2 mil litros por segundo a 10 mil litros por segundo.

La obra tuvo una inversión de 34 millones de pesos y permitirá desalojar con mayor rapidez el agua acumulada en las calles hacia el sistema de drenaje profundo.

Además, se instalan generadores y transformadores para mantener en funcionamiento las plantas de bombeo en caso de fallas eléctricas, una de las causas que contribuyeron a las inundaciones en años recientes.

En la Planta de Bombeo 5A, las obras eléctricas tenían un avance de 50 por ciento, mientras que la instalación de un generador y transformador en otra planta del Gran Canal también se encontraba en proceso, con fecha comprometida de conclusión para el 30 de septiembre.

Hasta el momento de la supervisión se habían retirado 148 metros cúbicos de azolve en 51 kilómetros de la red primaria y 82 metros cúbicos en alrededor de 50 kilómetros de red secundaria.

Del mismo modo, se revisaron más de 4 mil accesorios de drenaje, entre coladeras y rejillas.

En la colonia El Parque se rehabilitaron 170 metros de atarjeas mediante una tecnología que permite reparar las tuberías sin abrir zanjas ni levantar el pavimento. El sistema consiste en introducir una manga flexible dentro de la tubería existente, que posteriormente se endurece mediante equipos especializados y forma un nuevo recubrimiento interior.

Según SEGIAGUA, esta tecnología puede extender la vida útil de las tuberías por más de 50 años y reducir el tiempo de ejecución de las obras.