Se incendia bodega en la Central de Abastos de la CDMX: reporte de bomberos al momento Un local dentro de la Central de Abastos de la CDMX se incendió; conoce el reporte al momento (@CdeAbastoCDMX y @JefeVulcanoCova)

Durante la noche de este miércoles 2 de septiembre se registró un incendio en una bodega de la Central de Abasto de la CDMX; de acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia ya han logrado controlar el fuego.

¿Qué pasó en la Central de Abasto de la CDMX hoy?

Alrededor de las 7:50 p. m. de este miércoles 2 de septiembre, una bodega ubicada en el sector de Frutas y Legumbres, en el pasillo WX de la Central de Abasto de la CDMX, se incendió. Hasta el momento se desconoce qué causó el fuego.

Por su parte, la Central de Abasto de la CDMX, a través de un comunicado, informó que el incidente fue atendido por personal de Protección Civil de la Central de Abasto en coordinación con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, así como por el equipo de seguridad interna.

“Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el incendio fue sofocado sin que se reporten lesionados”, informó la Central de Abasto en sus redes sociales.

#AtenciónInmediata ante un incendio en la WX del Sector de Frutas y Legumbres. pic.twitter.com/8WBcT6Rlsf — Central de Abasto CDMX (@CdeAbastoCDMX) September 3, 2026

Por su parte, el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que al interior de la bodega donde ocurrió el incendio se almacenaba cartón y plástico.