Delfina Gómez en su Segundo Informe de Gobierno

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez registra niveles de aprobación de entre 60 y 66.8 por ciento entre la ciudadanía mexiquense, de acuerdo con distintas mediciones realizadas durante julio y agosto de 2026, previo a la presentación de su Tercer Informe de Gobierno.

Los resultados muestran una valoración favorable y, en algunos casos, estabilidad en la percepción sobre la administración estatal. La medición más alta corresponde a FactoMétrica, que en agosto ubicó la aprobación de Delfina Gómez en 66.8 por ciento.

En el mismo mes, Demoscopia Digital registró una aprobación de 66.2 por ciento, superior al 65.8 por ciento obtenido por la gobernadora en julio, de acuerdo con la misma encuestadora. La diferencia representa un incremento de cuatro décimas en la valoración registrada entre ambos meses.

Por su parte, Enkoll reportó en agosto una aprobación de 60 por ciento para la mandataria mexiquense. Este porcentaje coincide con el nivel registrado por la encuestadora en abril, por lo que su medición refleja estabilidad en la evaluación ciudadana durante ese periodo.

En conjunto, los estudios citados colocan la aprobación de Delfina Gómez en un rango de entre 60 y 66.8 por ciento, aunque corresponden a mediciones realizadas por distintas empresas y con metodologías propias.

Delfina Gómez registra aprobación de hasta 66.8% previo a su Tercer Informe

Informe, el 30 de septiembre

Los resultados se conocen a unas semanas de que la gobernadora presente su Tercer Informe de Gobierno, previsto para el próximo 30 de septiembre en Toluca.

Delfina Gómez dará a conocer las principales acciones y resultados de su administración durante el último año, así como los avances acumulados desde el inicio de su gestión al frente del gobierno estatal.

El tercer año de gobierno representa además un punto de evaluación sobre las políticas y programas implementados por la administración estatal, cuyos resultados serán expuestos ante la ciudadanía con motivo del informe.