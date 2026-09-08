¿Caíste en un bache en CDMX y dañaste tu auto? Así puedes pedirle una indemnización al Gobierno

En la Ciudad de México, te vas a encontrar baches por todos lados y, desde luego, la temporada de lluvias empeora la situación. Sin embargo, si una llanta se poncha, un rin se golpea o una suspensión se daña, pueden representar un gasto considerable para cualquier automovilista.

Pero hay un dato que muchos conductores desconocen: si tu vehículo sufrió daños al caer en un bache en CDMX, existe la posibilidad de solicitar una indemnización al Gobierno de la Ciudad de México, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el reclamo.

¿Qué hacer si un bache dañó mi coche?

Lo primero es no moverte del lugar. Si las condiciones de seguridad lo permiten, debes detenerte y colocar el automóvil en un sitio donde no pongas en riesgo a otros conductores ni a ti mismo.

No trates de reparar nada por tu cuenta. Si tu llanta se ponchó o alguna pieza se desprendió, es importante que no trates de cambiarla o arreglarla antes de que un experto acuda a tu auxilio.

Documentar el accidente. Toma fotografías tanto del bache como de los daños visibles en tu vehículo. Procura que las imágenes permitan identificar dónde ocurrió el incidente y qué parte del automóvil resultó afectada. Esa evidencia será fundamental para acreditar que el desperfecto ocurrió debido al mal estado de la vialidad.

Reporta el accidente y solicita la revisión

Una vez que estés en un lugar seguro, el siguiente paso es comunicarte con Locatel al 55 5658 1111. Deberás proporcionar tus datos de contacto y explicar dónde ocurrió el percance.

A partir de ahí puede intervenir un ajustador para revisar el automóvil y determinar cuáles fueron los daños relacionados con el bache. Incluso si el vehículo no cuenta con seguro propio, el procedimiento contempla la posibilidad de solicitar la intervención correspondiente.

¿Qué documentos nnecesitopara reclamar los daños en mi coche por un bache?

Para continuar con el procedimiento se contempla documentación como:

Tarjeta de circulación

Licencia de conducir

Comprobante de domicilio

Factura o carta factura del automóvil

Identificación oficial

Presupuesto de reparación elaborado por un taller autorizado

También será necesario contar con el dictamen correspondiente sobre los daños ocasionados al vehículo.

¿Dónde se presenta el dictamen por daños de un bache?

La autoridad que debe recibir la documentación depende del sitio donde ocurrió el accidente.

Si el bache se encuentra en una vía primaria, el trámite corresponde a la instancia encargada de las obras y servicios de la capital. En cambio, cuando el desperfecto está en una calle secundaria, el procedimiento se canaliza hacia la alcaldía correspondiente.

Una vez integrado el expediente, la autoridad cuenta con un periodo de alrededor de 10 días para determinar si procede la indemnización, aunque el tiempo puede extenderse cuando existen diferencias sobre el caso o se necesita realizar una revisión adicional.

¿En qué casos podrían rechazar el pago?

No basta con demostrar que el automóvil terminó dañado. El incidente también debe cumplir con las condiciones necesarias para que el reclamo sea válido.

Por ejemplo, el pago puede no proceder si el accidente ocurrió mientras la persona conductora infringía el Reglamento de Tránsito, como manejar bajo los efectos del alcohol o circular a exceso de velocidad.

Así que, si un bache te arruina una llanta, un rin o parte de la suspensión, guarda las fotografías, conserva tus documentos y no tires los comprobantes de reparación. El primer paso para recuperar el dinero de los daños es demostrar qué ocurrió y dónde ocurrió.