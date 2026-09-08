Morena pide a las alcaldías priorizar a artistas mexicanos en festejos patrios

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó un punto de acuerdo para exhortar a las 16 alcaldías a privilegiar la participación de artistas y agrupaciones mexicanas en las celebraciones por la Independencia de 2026, dentro de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal.

El legislador promovente, Gerardo Villanueva, planteó que las carteleras de las fiestas patrias no se basen únicamente en el reconocimiento comercial o la capacidad de convocatoria de los artistas, sino que también consideren la diversidad cultural del país y el fortalecimiento del trabajo de músicos y agrupaciones nacionales.

De acuerdo con la propuesta, las celebraciones de Independencia representan una oportunidad para acercar expresiones culturales a colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales de la capital, además de generar beneficios económicos para quienes desarrollan actividades artísticas.

Villanueva señaló que los espectáculos financiados con recursos públicos pueden congregar a decenas o incluso cientos de miles de personas, por lo que la integración de las carteleras también implica definir hacia qué artistas se destinan recursos y quiénes reciben difusión.

Como referencia, recordó que el Gobierno de la Ciudad de México reportó una asistencia de 280 mil personas al Zócalo durante la ceremonia del Grito de Independencia de 2025, mientras que la alcaldía Coyoacán informó una afluencia acumulada superior a 90 mil personas.

El diputado destacó que México cuenta con una amplia diversidad de expresiones musicales, entre ellas mariachi, sones, huapango, chilena, pirekua, jarana, marimba y banda, además de géneros como rock, pop, cumbia, jazz, rap y música electrónica.

“México cuenta con músicos y agrupaciones capaces de ofrecer espectáculos de gran calidad, convocar a públicos numerosos y representar la pluralidad de nuestra nación”.

La propuesta también pone énfasis en el impacto económico de la actividad cultural; según la Cuenta Satélite de la Cultura de México del INEGI, durante 2025 el sector cultural representó 2.8 por ciento de la economía nacional y generó alrededor de 1.4 millones de puestos de trabajo ocupados.

A este impacto se suma la derrama económica asociada con las fiestas patrias. Para 2026, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estima una derrama de 39 mil 600 millones de pesos a nivel nacional, 5.5 por ciento más que en 2025.

Villanueva consideró que parte de estos beneficios puede llegar a las comunidades de la capital si las alcaldías incorporan en sus festejos a artistas que desarrollan su trabajo en los propios territorios, como mariachis, bandas, sonideros, colectivos de danza, orquestas comunitarias y proyectos musicales contemporáneos.

Señaló que el punto de acuerdo no plantea retirar a las alcaldías sus facultades para definir sus programas, sino exhortarlas a adoptar una orientación que fortalezca la presencia de artistas nacionales en los principales escenarios de las celebraciones patrias.

El legislador sostuvo que la intención es que los festejos mantengan su carácter popular y convocante, pero que también contribuyan a preservar la memoria histórica, reconocer la diversidad cultural y fortalecer al sector artístico mexicano.