Detienen a 7 invasores que cambiaron chapas de vivienda en Azcapotzalco

Detenidos Despojadores detenidos. (SSC)

Autoridades detuvieron a seis hombres y una mujer que habrían ingresado de forma violenta a un inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

La víctima, un hombre de 54 años, propietario del inmueble, solicitó apoyo al observar que varias personas ingresaban al lugar sin su consentimiento, luego de que cambiaron las chapas de las puertas, en el cruce de las calles Jacarandas y Narciso, colonia Victorias de las Democracias.

Cuando los invasores entraron, agredieron a las personas de dos viviendas del interior del predio.

De inmediato, arribaron más agentes al lugar y detuvieron a seis hombres y una mujer y enseguida los presentaron ante el agente del Ministerio Público.