Desde la Cuna CDMX 2026: Registro y requisitos para recibir el apoyo de mil 200 pesos

Programa Desde la Cuna 2026 El Gobierno de la CDMX publicó la información sobre requisitos para el registro de niños de 0 a 3 años (Crónica Digital)

Las familias con niñas y niños pequeños que viven en la Ciudad de México pueden registrarse a Desde la Cuna CDMX 2026, un programa social impulsado por el Gobierno capitalino, que ya comenzó a tomar los datos de las personas interesadas.

La iniciativa, operada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, está dirigida a niñas y niños de hasta 3 años con 10 meses. El programa busca contribuir a mejorar sus condiciones de vida y facilitar el acceso de las familias a recursos destinados a cubrir necesidades esenciales durante la primera infancia.

¿Cuánto dan en el programa Desde la Cuna 2026?

De acuerdo con la información proporcionada, el esquema contempla un apoyo de mil 200 pesos bimestrales, destinado a niñas y niños durante sus primeros años de vida.

La administración encabezada por Clara Brugada plantea que el programa forme parte de una estrategia para enfrentar las condiciones de pobreza y reducir las desigualdades que afectan a la población infantil, con énfasis en el desarrollo integral desde los primeros años.

Registro Desde la Cuna CDMX 2026

La recepción de documentos para ser seleccionado al programa Desde la Cuna CDMX ya comenzó. El procedimiento tendrá una particularidad importante para las familias interesadas.

El registro se realizará directamente en los domicilios mediante visitas del equipo de participación ciudadana, por lo que será necesario permanecer atento a la llegada del personal encargado de realizar el registro a tu colonia.

Las familias deberán tener preparada la documentación solicitada en la convocatoria para agilizar el proceso de inscripción.

Requisitos Desde la Cuna 2026 en CDMX

Para solicitar la incorporación al programa es necesario cumplir con las condiciones establecidas por el Gobierno de la Ciudad de México.

La persona que realice el trámite deberá ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño y manifestar su interés en recibir el apoyo. También tendrá que completar la solicitud de incorporación correspondiente.

Uno de los requisitos está relacionado con la edad. Al momento de la inscripción, la niña o el niño deberá tener como máximo 3 años y 10 meses.

Además, la familia deberá acreditar su residencia en la Ciudad de México y el menor no deberá recibir otro apoyo de naturaleza similar, entre ellos la beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

Documentos necesarios para registrar a tu bebé al programa Desde la Cuna

Durante la visita para realizar la incorporación será necesario contar con la documentación solicitada.

La familia deberá presentar una copia del acta de nacimiento de la niña o el niño. También tendrá que entregar una copia de la identificación oficial de la madre, padre, tutora o tutor. En caso de que quien realice el trámite sea menor de edad, podrá presentar su CURP.

El tercer documento corresponde al comprobante de domicilio. Este será necesario cuando la identificación oficial no incluya el domicilio o cuando la dirección registrada no corresponda a la Ciudad de México.

Se espera que en octubre las familias seleccionadas para este apoyo sean notificadas para sabe cuál es el siguiente paso para recibir los mil 200 bimestrales.

Cuántos niños recibirán el apoyo de Desde la Cuna

El Gobierno de la Ciudad de México tiene previsto ampliar progresivamente la cobertura de Desde la Cuna durante 2026.

La meta establecida para finales del año es alcanzar a 170 mil niñas y niños, con una inversión estimada de 860 millones de pesos.