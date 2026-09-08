Robo con violencia en el Metro cae 56% durante 2026

Seguridad Metro de la CDMX

Los casos de robo con violencia al interior del Metro de la Ciudad de México mantienen una tendencia a la baja de acuerdo con cifras del Sistema de Transporte Colectivo (STC), que reporta que entre enero y agosto de 2026 se registró una disminución de 56% en las carpetas de investigación por este delito, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La reducción también se observa frente a años anteriores: el número de carpetas disminuyó 52% respecto a 2024 y 96% en comparación con 2019.

Entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de este año se contabilizaron 12 carpetas de investigación por robo con violencia, con un promedio de 1.5 carpetas mensuales. Esta cifra representa una reducción de 50% frente al promedio de tres carpetas al mes registrado durante el mismo periodo de 2025.

Uno de los datos que destaca en las estadísticas es que marzo, abril, mayo y junio registraron cero carpetas de investigación por robo con violencia al interior de la Red.

Seguridad Metro de la CDMX (ESPECIAL)

Más presencia policial

El STC atribuye parte de esta tendencia al reforzamiento de las medidas de seguridad implementadas desde mayo de 2025, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Como parte de estas acciones se puso en marcha el operativo Quetzalcóatl, que contempla una mayor presencia de elementos policiales en andenes, recorridos itinerantes por estaciones, pasillos y trenes, principalmente durante los horarios de mayor afluencia.

Actualmente, el operativo cuenta con un estado de fuerza de 5 mil 800 efectivos, identificados como Policía del Metro, quienes tienen entre sus funciones atender de manera inmediata incidentes relacionados con la seguridad de los usuarios.

La Red del Metro está integrada por 195 estaciones y 226 kilómetros en servicio, con un promedio de 4.5 millones de viajes diarios. Ante este flujo de pasajeros, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios para denunciar de manera inmediata cualquier incidente que ocurra dentro de las instalaciones.

La reducción en las carpetas de investigación marca una tendencia favorable en materia de seguridad, aunque las autoridades mantienen el llamado a reportar los delitos e incidentes para fortalecer la atención y vigilancia dentro del sistema de transporte.