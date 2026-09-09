Caen extorsionadores en Azcapotzalco, cobraron la deuda varias veces a la víctima

Graciela “N” y Luis “N”

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Graciela “N” y Luis “N”, sujetos quienes le exigieron 50 mil pesos a una mujer, a cambio de no causarle daño, en la alcaldía Azcapotzalco.

Estos sujetos prestaron dinero a la víctima y aunque la deuda fue pagada, siguieron pidiéndole cantidades de dinero cada vez más elevadas alegando intereses desproporcionados sobre el préstamo.

En el cruce de las calles Leopoldo Blackaller y Adolfo López Mateos, en la colonia San Pedro Xalpa, la afectada, de 36 años de edad, indicó a los oficiales que, momentos antes, dos personas a las que les solicitó un préstamo y realizó el pago, le exigían una cantidad superior a cambio de no causarle daño, por lo que al negarse a darles efectivo, realizaron detonaciones y huyeron a bordo de un vehículo color negro.

Rápidamente, los policías interceptaron el automóvil calles adelante y les realizaron una revisión, asegurándoles un arma de fuego corta con cargador y tres cartuchos útiles, así como dos teléfonos celulares, uno de ellos de alta gama.

De acuerdo con información obtenida, se supo que Luis “N” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el primero en 2019 por el delito de robo agravado y en 2025 por delitos contra la salud.

La Crónica de Hoy 2026