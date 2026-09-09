Desmantelan red de extorsión y narcomenudeo en Central de Abasto de Ecatepec

Detenidos Extorsionadores detenidos. (FGJEM)

Autoridades mexiquenses detuvieron a 10 personas integrantes de distintas organizaciones delictivas con fachada de sindicatos que presuntamente extorsionan a comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec, además, aparentemente mantenían una red de venta de droga.

Estos sujetos estarían estrechamente vinculados con aparentes sindicatos que han sido relacionados a otros ilícitos en la entidad, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX, A.C.). Adicionalmente se encuentran ligados miembros del Consejo de Administración de la “Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec, A.C.” y/o “Central de Abasto Ecatepec”.

Al momento, autoridades han informado que las indagatorias han permitido judicializar expedientes en contra de 10 sujetos e identificar a otros intervinientes aún en investigación, así como el aseguramiento de seis inmuebles, 20 vehículos y diversos bienes.

Una de las capturas más relevantes de integrantes de la red extorsiva en la Central de Abasto fue la de Jorge Antonio “N” alias “Coronel”, identificado como uno de los líderes de “USON” y quien tras la supuesta “fuga” de Guillermo “N”, “El Coronel” se encontraba en el Estado de Hidalgo a donde se había trasladado con el propósito de evadir a las autoridades del Estado de México.

“Coronel” es investigado por delitos de extorsión, robo con violencia y despojo, entre otros. Además, se han indiciado en diversas investigaciones a cargo de autoridades federales y existen otros antecedentes de carácter local.

Además, “Coronel” tiene relación con integrantes de la “USON”, con actividades delictivas al interior de la “Central de Abasto Ecatepec”.

Por lo tanto, la Fiscalía del Estado de México aseguró seis inmuebles relacionados con Jorge Antonio “N” alias “Coronel”, entre ellos el “Despacho de Abogados Coronel” ubicado en Ecatepec, utilizado para favorecer el esquema de despojos; un rancho conocido como “Xala”, en el municipio de Axapusco; un salón de fiestas y una amplia propiedad privada, además de una escuela de educación básica denominada “Coronel School Kids”, estos últimos tres inmuebles ubicados en el municipio de Ecatepec.

De igual forma fue asegurado un inmueble conocido como “Rancho Coronel”, ubicado en el municipio de Axapusco, en su interior se encontraron tractores y maquinaria agrícola, remolques ganaderos y semovientes consistentes en 87 borregos, 24 caballos, 15 burros, nueve puercos y dos “ponis”.

Asimismo, fueron asegurados 20 automotores –16 de ellos camionetas (cinco marca Ford, tres Chevrolet, tres GMC, dos RAM, un Mazda, un Nissan y un Land Rover), tres vehículos (un Dodge Challenger, así como dos autos clásicos) y una cuatrimoto–.

“Coronel” fue detenido por elementos de la Fiscalía el cuatro de julio en el municipio de Tizayuca, estado de Hidalgo, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia estatal. Le fue cumplimentaba orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. El 10 de julio fue vinculado a proceso con medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Después, el pasado 19 de agosto, fue detenido Alejandro “N” alias “El Gordo”, líder de “COTRAMEX, A.C.”, organización con fachada de sindicato creada por él mismo y dedicada fundamentalmente a prestar servicio de transporte de mercancías dentro y en las inmediaciones de la “Central de Abasto Ecatepec”. Este “sindicato” está señalado por transportar mercancía robada, según consta en los actos de investigación.

Dentro del modus operandi de este sujeto, se sabe que recurrentemente se ostentaba como Fiscal Regional, Ministerio Público, Magistrado e incluso Legislador, también como abogado sin tener cédula profesional. Los actos de investigación acreditan que frecuentemente decía ser “integrante de la Mesa Directiva de la Central de Abasto de Ecatepec”, e incluso portaba vestimenta alusiva a ese lugar al momento de su captura.

En audiencia, su defensa presentó como datos de prueba a su favor a integrantes de la Mesa Directiva de la “Central de Abasto Ecatepec”, como A.N.R., apoderado Legal; R.C.R.P., integrante de Gabinete; así como Carla “N”, administradora que está sujeta a investigación por denuncia penal presentada en su contra por presunto fraude cometido en abril de 2024, relacionado con la venta de una bodega en la Central de Abasto.

Con respecto a “El Gordo”, fue detenido el 16 de febrero pasado cuando presuntamente privó de la libertad a una familia en el poblado Santiago Tolman, municipio de Otumba, bajo el argumento de que el vehículo tipo remolque en el que viajaban era robado; luego de amenazarlos con “encarcelarlos”. Este sujeto y sus cómplices los obligaron a firmar un documento en el que se comprometían a entregarles dinero a cambio de no llevarlos ante las autoridades.

“El Gordo” habría dicho con actitud intimidante “soy abogado… o metes la traila con tus cosas a la casa o te vas al bote, nosotros conocemos a muchos diputados y si quieres tus cosas, vas a tener que entregarnos 100 mil pesos”.

Alejandro “N” alias “El Gordo” fue vinculado a proceso el pasado dos de septiembre por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, además se le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco.

Después, el 12 de agosto fue detenido Enrique “N” alias “Siddhartha”, identificado por comerciantes y locatarios de la “Central de Abasto Ecatepec”, como prestamista presuntamente con la autorización de algunos integrantes de la Mesa Directiva. Por esta actividad imponían “réditos” y cuotas ilegales bajo la exigencia de que, en caso de no pagar les causaría daño o incluso les despojaría de su bodega o puesto, ya que “él era integrante de la maña y estaba protegido por la administración”.

“Siddhartha” fue vinculado a proceso el pasado dos de septiembre por el delito de extorsión, ya que el 18 de mayo del 2026, en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando el ahora detenido, en compañía de otros dos sujetos, habrían exigido a la víctima la cantidad de 500 pesos semanales para dejarle vender productos cosméticos.

Dentro de los despliegues operativos, el 21 de agosto fueron detenidas Laura “N” y su hija Magaly “N”, investigadas por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Diversas indagatorias las identifican como “cobradoras de cuotas extorsivas” al interior de la “Central de Abasto Ecatepec”.

Laura “N” es esposa de Miguel Ernesto “N” alias “El Maiky”, detenido el 10 de agosto de 2025 en Ecatepec, por el delito de portación de arma de fuego. Hasta antes de su detención, este sujeto cobraba cuotas a los franeleros, pepenadores y locatarios que sirven a ese Centro, para permitirles trabajar; por lo que, tras su captura, Laura “N” presuntamente interviene en esa actividad.

La Fiscalía detalló que alrededor de 100 franeleros son víctimas de esto y son obligados a pagar una cuota diaria de 250 pesos, en tanto que los pepenadores entregan 20 pesos diarios, mientras que las bodegas y negocios deben cubrir una cuota diaria de entre 500 a mil pesos, en correspondencia a su tamaño.

Los hechos por los que son investigadas Laura “N” y Magali “N”, ocurrieron el pasado 30 de abril, cuando las víctimas se encontraban en la “Central de Abasto Ecatepec”, momento en que las abordaron las ahora detenidas y otro sujeto, quienes las habrían privado de la libertad para obligarlas a pagar una cuota bajo la amenaza de hacerles daño y en caso de negarse, se lo causarían a sus familias.

Actualmente, Laura “N” y Magali “N”, se encuentran recluidas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde el pasado dos de septiembre, fueron vinculadas a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Como parte de las indagatorias para identificar y desmantelar este entramado criminal, el pasado 12 de agosto fueron detenidos Marco Antonio “N”, Roberto “N” alias “El Abeja”, Vladimir Alejandro “N” alias “El Mudo” e Iván “N”, integrantes de un grupo delictivo con orígenes en Jalisco. Son investigados por la venta de estupefacientes al interior de la “Central de Abasto Ecatepec” y señalados por “alinear” a los comerciantes.

Fueron detenidos por extorsión hacia un vendedor ambulante a quien habrían amagado con arma de fuego para obligarlo a entregar numerario como pago de “derecho de piso”.

Por esos hechos, Marco Antonio “N”, Roberto “N” alias “El Abeja”, Vladimir Alejandro “N” alias “El Mudo” e Iván “N”, fueron vinculados a proceso el pasado 20 de agosto. Actualmente se encuentran recluidos al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec con medida cautelar de prisión preventiva.